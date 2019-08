Weer een stap dichter bij het kampioenenbal: Club wint na partij met twee gezichten tegen Linz DMM

20 augustus 2019

22u52 40 LASK Linz LAS LAS 0 einde 1 CLU CLU Club Brugge Champions League 0-1. Met die uitgangspositie keert Club Brugge terug uit Oostenrijk na de heenwedstrijd van de laatste voorronde voor de Champions League. Tegen LASK Linz werd het een partij met twee gezichten. Vanaken werd matchwinnaar na een vroege, zij het discutabele penaltygoal.

Als een volleerd goochelaar toverde Philippe Clement rond de klok van negen Loïs Openda uit z’n hoge hoed. Niet Diatta, maar wel onze landgenoot mocht de geschorste Percy Tau vervangen. Club hoopte ruimte in de rug te vinden van LASK Linz, al pakte dat in de openingsminuten even anders uit.

De Oostenrijkers begonnen kloek aan de partij met drie stevige verwittigingen. Club mocht zich gelukkig prijzen dat het niet op een vroege achterstand kwam. Even nadien werd het nog mooier. Openda vertrok randje buitenspel, maar werd neergehaald in de zestien. Penalty. Vanaken zette feilloos om.

Niet dat die vroege voorsprong veel veranderde aan het spelbeeld. Zonder scorebord was het amper te geloven dat Club de partij leidde. Gelukkig draait het in voetbal om goals scoren en net dat lukte Linz niet. Mignolet moest geen wereldsaves verrichten. Club had wel geluk toen Deli tegen z’n eigen paal ontzette.

Na de rust een bedrijviger Club op het kleine, zanderige veld in Linz. Openda kon z’n snelheid sterker benutten, terwijl ook Dennis beter in de partij kwam. De Nigeriaan kwam na een proper balletje van Okereke oog in oog met de doelman. De 0-2 bleef uit. De regen daarentegen...

De neerslag viel plots met bakken uit de lucht, maar Club liet zich niet meer uit het lood slaan. Volwassen tweede helft van de jongens van Clement. Bij Linz moest het vooral van centrumspits Klauss komen. De Braziliaan kon z’n team niet over de streep trekken.

Rezaei deed het in de slotminuten bijna voor Club. Desondanks bleef de 0-1 op het bord. De kwalificatie voor de Champions League is weer een stapje dichterbij.

