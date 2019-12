Wedstrijd om snel te vergeten voor Tau: Clement haalt Zuid-Afrikaan na amper 35 minuten naar de kant ABD

22 december 2019

15u28 0

Het was niet de namiddag van Percy Tau. De 25-jarige Zuid-Afrikaan, die in de openingsfase weinig klaar kreeg, werd na amper 35 minuten naar de kant gehaald door coach Philippe Clement. Pijnlijk, want van een blessure was geen sprake. Charles De Ketelaere was zijn vervanger. Tau zette zich na zijn wissel eerst nog op de bank, maar trok enkele minuten later teleurgesteld naar de kleedkamer. Een wedstrijd om snel te vergeten voor de huurling van Brighton & Hove Albion.

Na een sterk seizoensbegin bij Club is Tau wat teruggevallen. De laatste tijd acteerde hij regelmatig als luxe-invaller, tot vorige week. Toen stond Tau in de basis tegen KV Mechelen en kroonde hij zich tot man van de match met een doelpunt en assist. Die goede lijn kon hij nu niet doortrekken in de Ghelamco Arena.