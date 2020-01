Exclusief voor abonnees Wat moet dat kosten, waarom 40.000 zitjes en zijn er nog addertjes onder het gras? Acht pertinente vragen over de Brugse bouwplannen

Tomas Taecke en Bart Huysentruyt

10 januari 2020

19u58 2 Club Brugge Hoe komt Club Brugge plots weer op Olympia terecht? En wat kan er straks nog misgaan? Acht vragen en antwoorden die de Brugse bouwplannen moeten verduidelijken.

Hoe komt Club plots weer op Jan Breydel terecht?

Dat is volgens Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) een ideetje van... de buren: “Cercle liet mij weten dat ze niet per se op Jan Breydel willen blijven”, zegt De fauw. “Daarop ontstond het idee om het stadion voor Club misschien toch in Sint-Andries te bouwen. Dat is niet de eenvoudigste oplossing, maar misschien wel de meest voor de hand liggende. Als we goede maatregelen nemen voor de mobiliteit rond het stadion én de buurt grondig informeren, moet dit mogelijk zijn.” Voor Club is deze optie een zegen. De gronden moeten immers niet verworven worden, ze zijn al eigendom van de stad. Er is een erfpachtovereenkomst in de maak.

Wat met Cercle Brugge?

“We zijn niet van plan om Cercle Brugge in de steek te laten”, klonk het bij De fauw. Samen met groen-zwart gaat het Brugse stadsbestuur dan ook op zoek naar een oplossing voor de ‘vereniging’. Die zal na overleg in principe een nieuw stadion bouwen met 12.000 à 15.000 zitplaatsen. Na onderzoek kwam het stadsbestuur uit bij de site langs de Blankenbergse Steenweg, daar waar Club bouwplannen had – weliswaar op een kleiner stuk grond. Cercle stemde vandaag in met een verhuis. Beide Brugse ploegen en het stadsbestuur kwamen overeen dat groen-zwart in het Jan Breydelstadion blijft voetballen totdat hun stadionproject – al dan niet langs de Blankenbergse Steenweg – is afgerond. Zo kan het dus perfect dat er in 2022 afwisselend in twee stadions naast elkaar gevoetbald wordt.

Wanneer is het stadion klaar?

Stad Brugge en Club Brugge schoven bij de aankondiging het jaar 2024 naar voor, maar Bart Verhaeghe blijkt ambitieuzer. Club wil tegen het einde van dit kalenderjaar over alle bouwvergunningen beschikken. In dat geval kan er vanaf de lente van 2021 gebouwd worden. Verhaeghe voorziet een bouwtermijn van anderhalf jaar en hoopt bijgevolg bij de start van het seizoen 2022-2023 zijn intrede te doen in het nieuwe stadion. Loopt Club Brugge enige vertraging op, dan is dat geen onoverkomelijk probleem. Vooral wanneer de Europese competities in 2024 hervormd worden, wil Club met de nieuwe tempel beantwoorden aan alle vereisten die de ‘nieuwe’ Champions League, Europa League en een derde competitie met zich zullen meebrengen.

Wat moet dat kosten?

Officieel wilde Club-voorzitter Bart Verhaeghe niet ingaan op de kostprijs van een nieuw stadion voor Club. In het verleden werd gewag gemaakt van bedragen tot tachtig miljoen euro. Volgens onze informatie zal het nieuwe stadion op Jan Breydel om en bij de honderd miljoen euro kosten. Ter vergelijking: het duurste stadion in Europa, namelijk Wembley, kostte een slordige 900 miljoen euro. In eigen land kostte de Ghelamco Arena dan weer ongeveer 80 miljoen euro.

Zijn er nog addertjes onder het gras?

Als Club een omgevingsaanvraag indient, kan die aanvraag aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daar gaan zowel Club als de stad niet vanuit. De hoerastemming kan evenwel snel omslaan. Ook veertien jaar geleden werden al eens ambitieuze plannen voorgesteld en we weten allemaal hoe dat geëindigd is. Concreet vormen de bewoners van de Lange Molenstraat naast de oefenvelden de voornaamste risicogroep. Het nieuwe stadion zal veel dichter bij de huizenrij staan dan dat dit met het huidige stadion het geval is.

Waarom een stadion van 40.000 toeschouwers?

Club trekt de huidige capaciteit van bijna 30.000 toeschouwers op naar 40.000 zitplaatsen. Een bewuste keuze van Verhaeghe en co: “40.000 plaatsen is goed. Dit met het oog op een optimale beleving en met aandacht voor de competitie waarin wij spelen. Trek je dit naar boven, dan wordt die beleving anders. Dan zit je verder van het veld en zie je de wedstrijden minder goed. De beleving moet top zijn – dat geldt ook voor de site waarin het stadion komt te staan. In een mooi groen park, waarin mensen kunnen joggen en waarin het leuk vertoeven is op niet-wedstrijddagen.”

Waarom staat er – na al die tijd – nog altijd geen nieuwe voetbaltempel?

Club wil al sinds 2006 een nieuw stadion. Nadat het Jan Breydelstadion voor Euro 2000 werd uitgebreid van 16.000 naar 30.000 plaatsen, bleek de staat van het stadion niet geweldig meer. Daarom dacht Club eerst aan een lap grond nabij de op- en afrit van de E40 in Loppem. Maar een actiecomité en een beschermde vleermuizenpopulatie hielden die plannen tegen. In 2013 kwam Club met de Blankenbergse Steenweg aandraven nadat ook een site aan de Chartreuseweg werd afgekeurd. In de eerste plannen was er zelfs sprake van twee stadions op die locatie: een groter voor Club en een klein voor Cercle. Later zou Cercle verklaren dat het in Jan Breydel wilde blijven. Procedures bij de Raad van State hebben die optie telkens vertraagd. Ook nu nog moet de Raad van State zich buigen over de toekomst van die gronden. De stad Brugge slaagt er bovendien niet in om de tegenstanders van een stadion langs de Blankenbergse Steenweg op één lijn te krijgen.

Wat op vlak van mobiliteit en parking?

Op dit moment is de mobiliteit rond het Jan Breydelstadion enkel een probleem op wedstrijddagen van Club. Veel parking is er niet in de buurt. Met de bouw van een nieuw stadion wil Club ook extra parkeerplaatsen op de site aanleggen. Daarvoor moeten de oefenvelden wijken. Die parkingplaatsen zullen aangelegd worden in een park, met ook veel groen. De stad Brugge wil daarnaast een randparking realiseren nabij de E40-afrit in Jabbeke, al was daar vandaag niemand formeel van op de hoogte. Er zou ook een perimeter ingesteld worden tijdens wedstrijddagen. «Als Cercle hier verhuist, zal de druk op de buurt zelfs verminderen», maakt burgemeester Dirk de fauw zich sterk. Als het huidige stadion afgebroken wordt, komt er ook plaats vrij voor parking.