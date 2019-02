Waarom recordaankoop Rezaei pas vijfde spits in de Brugse pikorde is Niels Poissonnier en Tomas Taecke

26 februari 2019

06u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Naar zijn naam wordt al lang niet meer gezocht in de topschutterslijst. Kaveh Rezaei (26): killer en recordaankoop op een zijspoor. Zelfs zijn motivatie blijkt zoek.

Hij had één van de smaakmakers bij Club moeten worden. Naar het beeld van zijn periode bij Charleroi, waarin-ie vlot ­negentien keer scoorde – waarvan drie op het veld van Anderlecht – en finaal voor maar liefst vijf miljoen euro naar de landskampioen vertrok. Het idee achter die investering: meer ­scorend vermogen, volume én kracht aan de zijde van Wesley. Want ondanks de ­titel vond de staf binnen Brugge dat de aanval in play-off 1 meermaals te licht woog. Rezaei – technisch niet de fijnste – moest dat probleem oplossen.

