Vossen pakt eerste speelminuten in bijna 4 maanden: “Een kippenvelmoment” PDD/LUVM/ABD

30 november 2019

21u39 0 Club Brugge “Een kippenvelmoment”, noemde Vossen zijn rentree op het terrein in Jan Breydel. De spits van Club Brugge verzamelde voor het eerst in bijna vier maanden weer speelminuten.

Vossen kon tegen Moeskroen op twintig minuten rekenen. Opvallend, want zijn laatste wedstrijd voor blauw-zwart dateerde al van 10 augustus tegen KV Oostende. Na die 0-2-zege aan de kust viel de Limburger veelal naast de wedstrijdselectie. Maar toen Vossen vanavond zijn opwachting maakte, kreeg hij steun van het thuispubliek. “Ik wist wel dat ik hier populair was, maar van zoveel vocale steun van het publiek had ik echt niet durven dromen. Hopelijk krijg ik in de komende periode nog nieuwe kansen om hen daar echt voor te bedanken.”