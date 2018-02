Vormer wil vandaag groepsgesprek: "De kopjes staan niet meer in dezelfde richting" Tomas Taecke

01 februari 2018

07u37 6 Club Brugge Als Club Brugge zich na de nederlaag in Gent geen zorgen maakte, dan is dat nu wel het geval. "We moeten samenzitten", beseft aanvoerder Ruud Vormer, die vandaag een groepsgesprek wil.

De koffers zijn na de zorgeloze winterstage nauwelijks uitgepakt of Club Brugge zit met de handen in het haar. Puntenverlies op de Bosuil, een matige prestatie tegen Oostende en twee keer weggespeeld tegen AA Gent en Standard. De hoogste tijd voor een groepsgesprek meent Ruud Vormer, die na de bekerpandoering de alarmbel luidt: "Dit is een enorme klap. Het ging veel te gemakkelijk, hé... (zucht) Dit is moeilijk hoor. En zondag alweer Charleroi. We worden uitgedaagd en dat is nieuw. Dat was zo na de Europese uitschakeling, maar nu is het al een hele tijd geleden. De kopjes staan niet meer in dezelfde richting."

En dus voelt de aanvoerder zich geroepen om in te grijpen. "Straks ga ik er op de bus eens goed over nadenken en dan kom ik wel met iets. In ieder geval moeten we morgen (vandaag, red.) samenzitten. Meer dan de normale debriefing, inderdaad. We zitten niet meer op één lijn. Niet iedereen wil hetzelfde."

Vinger op de wonde

"Als we zo verdedigen, worden we ook geen kampioen", merkte assistent-coach Rudy Cossey inderhaast op toen hij zich naar de spelersbus haastte. De vinger op de wonde: Club slikte tien tegendoelpunten in zijn laatste vier wedstrijden. "Misschien moeten we compacter spelen", aldus Vormer. "Maar als je hoog druk wil zetten, moet iedereen wel meedoen. Nu heb ik het gevoel dat de verdedigers achteruit lopen omdat ze bang zijn om in hun rug gepakt te worden. Of we een defensief probleem hebben? Dat denk ik wel, ja. Kijk maar hoeveel goals we tegen krijgen. Hoe we dit oplossen? Dat weet ik niet. Daarom moeten we snel de koppen bij elkaar steken."

Club ging kinderlijk de mist in bij de eerste twee tegengoals - Cools en Vanlerberghe lieten Emond zomaar lopen, terwijl blauw-zwart op de rechterflank simpel werd uitgespeeld. En ook op stilstaande fases slikte blauw-zwart na Nieuwjaar meer tegengoals dan gewoonlijk: "Enkele nieuwe jongens krijgen hun kansen. Ik weet niet of dit de oorzaak is, maar we zijn toch kwetsbaarder. Elke match slikken we twee tegendoelpunten en dan moet je er al drie maken. Verdedigend staat het gewoon minder goed. We moeten terug naar de basis en opnieuw een blok vormen."

Het woord 'Remontada' zal in Brugge meer dan eens vallen de komende week, maar de vraag is of Club dit écht nog kan rechtzetten volgende donderdag. "We moeten er meteen vol tegenaan", hoopt Vanaken alsnog op een bekerfinale. "Met het publiek erachter is dit niet onmogelijk. In het begin van het seizoen hebben we hen ook met 4-0 verslagen. Alles geven tot we erbij neervallen. En geen tegendoelpunt slikken deze keer (grijnst)."