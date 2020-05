Vormer, Vanaken en Mignolet noemen titel voor Club Brugge "oververdiend” Redactie

17 mei 2020

22u37 0 Club Brugge Club Brugge vierde vandaag zijn zestiende titel in de Belgische hoogste klasse tijdens een heuse virtuele kampioenenshow. Sterkhouders Ruud Vormer, Hans Vanaken en Simon Mignolet bilkten nadien in een interview meer dan tevreden terug op het sterke seizoen van blauw-zwart.



Voor Vormer is het, net als voor Vanaken, de derde Belgische titel in vijf jaar. “Mij hoor je dus niet klagen”, aldus de Nederlander. “Natuurlijk hadden we liever op het veld gevierd, want ik ben er zeker van dat we na de play-offs kampioen waren gespeeld. We verloren een keer in de competitiewedstrijden, hoe vaak lukt dat? We woeten hier dus echt van genieten. Het spreekt voor zich dat de situatie met corona niet ideaal is, maar het is nu zo. Niets aan te veranderen.”

We hadden de klus liever op het veld geklaard, maar aan de coronacrisis is niets te doen. Toch is dit een mooi moment voor mij Hans Vanaken

Dat vindt ook Hans Vanaken, die begin dit jaar zijn tweede Gouden Schoen op rij won. “We moesten lang wachten op de verlossing, maar ik ben blij dat we nu officieel kampioen zijn. We pakken de titel verdiend. We hadden de klus liever op het veld geklaard, maar aan de coronacrisis is niets te doen. Toch is dit een mooi moment voor mij.”

Simon Mignolet, die Liverpool vorige zomer ruilde voor Club, ontpopte zich in West-Vlaanderen meteen tot cruciale pion in doel. “Dit is voor mij nog maar de eerste kampioenentitel in een hoogste afdeling, ik ben dus heel fier”, vertelde de Limburger. “Hopelijk komen er in de toekomst nog meer prijzen bij. Dit seizoen wil ik nog de Beker van België winnen en ook volgend jaar moeten we weer op drie fronten strijden.”



De Algemene Vergadering van de Pro League riep Club Brugge vorige vrijdag uit tot Belgisch kampioen van het seizoen 2019-2020. Wegens de coronacrisis werd de competitie in de Jupiler Pro League immers een speeldag voor het einde van de reguliere fase definitief stopgezet, en er volgden ook geen play-offs. Blauw-zwart stond op het moment waarop corona toesloeg ruim aan kop, met vijftien punten meer dan eerste achtervolger AA Gent. Club maakt dit seizoen nog kans op de dubbel, want het plaatste zich voor de finale van de Beker van België tegen Antwerp. De Pro League hoopt de clash, indien mogelijk, te laten plaatsvinden op 1 of 2 augustus.

Blauw-zwart zette de festiviteiten in met een ware titelwedstrijd, die Club zogezegd moest winnen om het kampioenschap veilig te stellen. Het team van coach Philippe Clement nam het in het duel op tegen de ‘Jupiler Pro League’. Club-fans kregen negentig minuten lang een compilatie van spectaculaire fases en goals te zien van wedstrijden van blauw-zwart dit seizoen, tegen alle tegenstanders. Ruud Vormer en co openden al na een handvol tellen de score, na een pegel van Balanta tegen Charleroi. Halfweg stond het 8-0, na negentig minuten won Club met 16-0 (een verwijzing naar het aantal titels).