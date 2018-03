Vormer trekt leider Brugge over de streep, STVV morst met de kansen

Deze middag ontvangt Sint-Truiden de troepen van Leko op Stayen. De dertigste speeldag is meteen ook de laatste van de reguliere competitie. Club Brugge begint als leider en met een mooie bonus aan play-off 1, Sint-Truiden haakte af in de strijd om de top 6 en strijdt vanaf volgende week voor een Europees ticket in play-off 2.



Leider Brugge kon vorige week terug aanknopen met een zege sinds 25 januari. Een zege op Stayen is welgekomen voor het vertrouwen met het oog op play-off 1. De laatste thuiswedstrijd legden de Kanaries Anderlecht over de knie. Benieuwd of ook Brugge het onderspit moet delven op Stayen.



Volg het hier LIVE vanaf 14u30.