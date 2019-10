Vormer ondanks twee gele kaarten: “Voor dit soort avonden leef je als voetballer, ik heb er van genoten” RL/DMM

01 oktober 2019

22u40

Bron: VTM 0 Club Brugge Misschien een beetje de antiheld met z’n tweede gele kaart, toch kon Ruud Vormer zijn trots niet onder stoelen of banken steken. “Hier gaan we toch effe van genieten”, aldus de kapitein van Club Brugge.

“Dit is een fantastisch punt”, opende Ruud Vormer voor de VTM-micro in Madrid. “Er zat misschien nog iets meer in ook als Dennis de 0-3 maakte. Ach, het is een fantastisch punt op Madrid. 2-2. Je weet dat ze gingen komen en dat ze voor die 2-2 gingen.”

“Weet je, ik heb er van genoten. Voor dit soort avonden leef je als voetballer. De gelijkmaker na mijn tweede gele kaart was natuurlijk balen. Bij mijn eerste had ik Hazard niet gezien. Ik ging vol voor de bal. Ramos deed hetzelfde net daarvoor.”

“Mijn tweede gele kaart dacht ik dat ik de bal raakte. Nu hoor ik ook dat ik de man had. Achteraf was het een beetje balen. Ook in de kleedkamer zag je het. Er zat iets meer in, maar als je terugkijkt, dan mogen we heel blij zijn.”