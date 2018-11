Vormer na zijn zoete wraak: "Bij historische momenten hoort een foto" Niels Poissonnier

08 november 2018

07u03 0 Club Brugge Zo'n atletiekpiste rond een voetbalveld kan dus wél prettig zijn. Nietwaar, Ruud Vormer? Bezieler van het feestje en dé foto - one happy family. "Mijn vrouw stond tussen de fans. Niets dan goeie verhalen."

De nacht was kort. "Drie uurtjes geslapen. (lachje) Dan waren de kinderen daar."

Valente (6) en Julie Vormer (2,5), zijn oogappels. De oudste had aandachtig naar de eerste helft gekeken, maar vertoefde op het moment van de 0-4 al in dromenland. "'Papa, heb je gewonnen?', vroeg-ie toen ik thuiskwam. 't Was half vier 's nachts en hij moest plassen. 'Ja', antwoordde ik. 'En heb je gescoord?' Opnieuw zei ik ja. (glundert) Hij was meteen vrolijk, wilde het doelpunt ook zien. Een leuk momentje." Ruud nam zijn iPhone en liet Valente meegenieten van papa's 'Sweet Revenge'.

