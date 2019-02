Vormer na wissel weer erg boos op Leko en ook analisten begrijpen het niet: “Zoiets je kapitein aandoen, wordt zeer moeilijk verdedigbaar in kleedkamer” ODBS

03 februari 2019

17u41

Bron: Telenet PlaySports 2 Club Brugge Met veel misbaar stapte hij het veld af, een waterzak moest eraan geloven. De beslissing van Leko om Ruud Vormer een kwartier voor tijd naar de kant te halen voor Dion Cools legt de vertroebelde relatie tussen speler en coach opnieuw bloot. Ook even na de match was de Nederlander nog altijd boos. Boos op Leko. Jan Mulder, als analist in de studio van PlaySports: “Kijk, ik ben niet voor Leko of voor Vormer, maar ik heb het gevoel dat Vormer gelijk heeft.”

Geen leuke namiddag op Jan Breydel. Opnieuw moest Club in de achtervolging, opnieuw werd er uiteindelijk niet gewonnen. De kloof met Genk bedraagt opnieuw 9 punten. “Met die 1-1 kunnen we niet tevreden zijn. Thuis moet je altijd winnen. Gent begon wel goed, wij lieten begaan en slikken een stomme goal. Maar na die gelijkmaker zat er meer in.” Waarmee Vormer doelde op zijn wissel. “Dat begrijp ik niet hoor. Ik dacht toch dat ik goed in de match zat. Ik speel het wel een beetje slecht, door tegen die zak te schoppen onder andere. Maar natuurlijk ben ik boos op de trainer. Ik wil altijd winnen hé.”

Ook in de studio van Telenet PlaySports was er weinig begrip voor de tactische ingreep van Leko. Jacky Mathijssen, ex-trainer van Club: “Cools was wel één keertje gevaarlijk met een schot dat goed gepakt werd door Kaminski, maar de invloed van Vormer had toch altijd groter geweest in de laatste kwartier. Dit wordt stilaan toch een probleem voor Leko. Ik dacht dat het weg was, maar nu ligt het weer midden op de tafel.”

Jan Mulder: “Vormer was toch goed? En Cools, dat is toch een rechtervleugelverdediger?” Mede-analist Marc Degryse: “Na de rode kaart van Dennis kwam Leko natuurlijk iemand tekort op de flank. Hij had Diatta naar links gehaald, zodat er niemand meer op rechts was en hij daarom voor Cools koos”, aldus Degryse, die dan wel niet goed begreep waarom hij Vormer slachtofferde. “Iemand die je als kapitein zo veel diensten heeft bewezen. En niet dat het de eerste keer is. Toen Vormer vlak voor de winterstop in Lokeren op de bank zat, gaf hij toe dat hij toen droomde over een transfer naar Saoedi-Arabië die hij had laten liggen om bij Club te blijven.”

Jan Mulder: “Blijkbaar vindt Leko zijn flanken belangrijker dan de mentale kracht. Als je alles bij elkaar neemt, kan ik me toch niet van de indruk ontdoen dat Vormer gelijk heeft.” Degryse: “Die mentale kracht straat Vormer inderdaad veel meer uit. ‘Ik ben de kapitein, ik kan die beslissende goal maken’. Zo raakt die relatie toch weer vertroebeld.” Jacky Mathijssen, tot slot: “Zoiets je kapitein aandoen, dat wordt op termijn zeer moeilijk verdedigbaar in de kleedkamer.”