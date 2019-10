Vormer krijgt drie speeldagen schorsing voor rode kaart en grof taalgebruik tegen ref Redactie

18 oktober 2019

18u04

Ruud Vormer houdt aan zijn uitsluiting in het Champions League-duel bij Real Madrid (2-2) een schorsing van drie speeldagen over. Daardoor mist de aanvoerder van Club Brugge de dubbele confrontatie tegen PSG en de uitwedstrijd bij Galatasaray. Vormer is pas terug speelgerechtigd voor de laatste partij in de groepsfase, thuis tegen... Real Madrid.

De UEFA startte een disciplinaire procedure op tegen Vormer - de middenvelder kreeg in Madrid twee keer geel - omdat de Nederlander zich bezondigd zou hebben aan ‘beledigend taalgebruik’ tegenover scheidsrechter Kabakov. Vormer zou ‘F*ck you’ geroepen hebben naar de Bulgaarse ref, die bijgevolg een rapport opmaakte.

Club kon nog in beroep gaan tegen de beslissing van de UEFA. De Bruggelingen hebben dat intussen ook gedaan. Al zal dat beroep niet opschortend werken, Vormer krijgt dus sowieso minstens één speeldag schorsing.