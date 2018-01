Vormer in zijn nopjes na late gelijkmaker: "Je moet altijd blijven knokken, aan 130 procent" TLB

21 januari 2018

16u52

Bron: Play Sports 204 Club Brugge Ruud Vormer was alweer van levensbelang voor Club Brugge vandaag. De Nederlandse werkmier en Gouden Schoen-favoriet bezorgde blauw-zwart in minuut 92 nog een puntje tegen Antwerp (2-2). "Of we verrast waren door het fysieke spel van Antwerp? Helemaal niet!", aldus de middenvelder.

"Dit gelijkspel voelt aan als een overwinning", opende Vormer voor de microfoon van Play Sports. "In de eerste helft kreeg Antwerp twee kansen, maar ze gingen wel telkens binnen. Da's zuur. We wisten dat ze sterk zijn op hoekschoppen, dus dat hebben zij wel goed gedaan. Na rust heeft onze trainer tactisch wat veranderd, waardoor we meer ruimte kregen. We doken vaker de hoeken in, waar we ze pijn konden doen. En dat levert ons uiteindelijk nog een puntje op."

"Natuurlijk had in niet meer verwacht dat we nog met een puntje naar huis zouden gaan. Maar het komt er op aan om altijd te blijven knokken, aan 130 procent. Daarna zie je wel waar het schip strandt en vandaag was dat voor ons op een gunstige plaats. Of het enthousiasme van Antwerp ons verrast had? Totaal niet. We wisten perfect hoe zij voetbalden: in de duels en vaak met de lange bal. Begrijpelijk ook, want ze hebben enkele grote spelers. Hier in het stadion hing ook een leuk sfeertje, ik heb me vermaakt vandaag."

Leko: "We verdienen dit punt"

Ivan Leko was zeer tevreden nadat zijn ploeg een punt uit de brand sleepte: "Het is ongelofelijk dat we na een heel moeiijke wedstrijd toch nog terug kunnen komen. Het was moeilijk om op dit veld tegen deze tegenstander te spelen."

"Antwerp was goed vandaag. We wisten dat ze sterk waren op stilstaande fases en de omschakeling. Dat hebben ze ook getoond. Qua inzet en spirit willen wij altijd alles geven tot de laatste minuut. En dat loont. Ik vind dit een verdiend punt."