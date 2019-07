Vormer en Vanaken zijn het eens: “We zijn er klaar voor” TTV

19 juli 2019

23u25 0 Club Brugge Goeie generale repetitie van Club Brugge, dat vrijdagavond via strafschoppen Sporting Lissabon opzij zette. Sterkhouders Vanaken en Vormer zien het zitten: “We hebben er veel zin in.”

“Gelukkig zijn die oefenmatchen achter de rug”, zuchtte Ruud Vormer. “Verschrikkelijk.” De aanvoerder zag hoe blauw-zwart de voorbereiding alsnog op een positieve noot eindigde. Met een degelijke match tegen een sterke tegenstander, één week voor de competitieopener tegen Waasland-Beveren: “Vandaag was het al een beetje voor echt”, aldus Vormer. “We zijn er nu vanaf, volgende week begint het. We hebben iedereen toch een beetje verrast. Brugge was goed, bij momenten heb ik genoten.”

Vanaken stond zijn aanvoerder bij: “Lissabon was tot dusver de sterkste tegenstander en we hebben het goed gedaan. Je ziet dat het dan meteen beter loopt. We hebben veel kansen gecreëerd en de pressing was goed. Dat is alleen maar positief. De tegengoals waren inderdaad vermijdbaar, maar we slikken ze liever nu dan volgende week. Ik heb het gevoel dat we er klaar voor zijn. Vandaag was een goeie test en we hebben die goed doorstaan.”

Centrumspits Okereke maakte in zijn eerste wedstrijd in Jan Breydel een goeie indruk: “Hij is goed”, ziet ook Vormer. “Hij is snel en doelgericht. Hopelijk zal dat er eentje worden.”