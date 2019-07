Voorstelling Club Brugge: Recordaankoop Okereke moet de nieuwste attractie van Jan Breydel worden NP

25 juli 2019

08u01 0

Eindklassement '18-'19

2de in play-off 1

Blikvangers:

David Okereke

Hij is snel, balvast en doelgericht. Recordaankoop Okereke moet de nieuwe attractie in Jan Breydel worden, daar waar hij tijdens de Brugse Metten meteen het publiek achter zich kreeg.

Simon Deli

Een béér van een vent. Sterk, nietsontziend én technisch onderlegd. Deli moet Stefano Denswil doen vergeten aan de zijde van Brandon Mechele.

Vermoedelijk elftal

Horvath

Mata

Mechele

Deli

Sobol

Vormer

Rits

Vanaken

Dennis

Danjuma

Okereke

Nieuwkomers

Odilon Kossounou (Hammarby), Eduard Sobol (Shakhtar Donetsk), Amadou Sagna (Cayor Foot), David Okereke (Spezia), Simon Deli (Slavia Praag)

Vertrekkers

Guillaume Hubert (Cercle Brugge), Benoît Poulain (vrije speler), Wesley (Aston Villa), Brent Gabriël (Waasland-Beveren), Saulo Decarli (FC Bochum), Stefano Denswil (Bologna)

Beste aankoop

David Okereke

Grootste verlies

Wesley

Programma

W.-Beveren (uit)

STVV (thuis)

KV Oostende (uit)

Eupen (thuis)

Charleroi (uit)

De ambitie van...Voorzitter Bart Verhaeghe

"De ambitie van Club Brugge is ieder jaar dezelfde: meespelen voor de titel tot de laatste speeldag, en zo ver mogelijk geraken in de beker. Daarnaast zou het een enorme stunt zijn om als eerste Belgische ploeg ons als niet-kampioen te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League."

Trainer Philippe Clement

"Zoals elk seizoen wil Club Brugge kampioen worden, al zijn er nog clubs die dezelfde ambitie koesteren. De Champions League bereiken via de voorrondes is nog moeilijker dan vroeger, maar ook dat is een mooie uitdaging."

Budget

70 miljoen euro

Stadion

Jan Breydelstadion: 28.613 plaatsen