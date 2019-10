Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe verhoord over facturen aan Veljkovic TTV/DMM

04 oktober 2019

18u13 34 Club Brugge Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe zijn verhoord in het onderzoek naar het voetbalschandaal door de federale gerechtelijke politie in Hasselt. De twee moesten uitleg geven over bepaalde facturen die vroeger zijn betaald aan spelersmakelaar Dejan Veljkovic.

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert deden deze ochtend hun verhaal voor de federale gerechtelijke politie. De twee topmannen van Club Brugge moesten uitleg geven over bepaalde facturen die in het verleden zijn betaald aan Dejan Veljkovic. Het verhoor van Mannaert en Verhaeghe zou een uur geduurd hebben. Niets bijzonders, laten ze bij Club weten.

Het federaal parket heeft intussen aan onze redactie bevestigd dat Mannaert en Verhaeghe zijn ondervraagd. Details willen ze niet kwijt. “Dit is normaal. Alle ploegen die op één of andere manier hebben samengewerkt met Veljkovic zijn al ondervraagd of zullen nog worden gevraagd naar uitleg”, zeggen ze. De topmannen van Brugge mochten na hun ondervraging beschikken, zonder ook maar één voorwaarde.