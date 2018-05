VIDEO: Zo pakte Club Brugge de titel in een kolkend Sclessin, uitgerekend Jelle Vossen werd de Brugse verlosser TLB

13 mei 2018

23u00 0

Club Brugge heeft zich voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis tot Belgisch kampioen gekroond. Een 1-1-gelijkspel tegen Standard volstond voor een nieuwe titel. De mannen van coach Ivan Leko bleven een heel seizoen lang aan de leiding van de Jupiler Pro League, maar kroonden zich pas op de voorlaatste speeldag tot landskampioen, uitgerekend dankzij een treffer van Jelle Vossen - dit seizoen veeleer op de bank of zelfs in de tribune. Bekijk hier nog eens de samenvatting van de match.