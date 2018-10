VIDEO. Leko weer klaar voor de strijd: “Club Brugge is mijn tweede familie. Hoe ze me daar gesteund hebben, dat was echt speciaal” MGA & MDB

18 oktober 2018

19u30 9 Club Brugge Ivan Leko heeft er een meer dan heftige week opzitten. Vorige week woensdag werd hij nog uit zijn bed gelicht in het fraudeonderzoek van het Belgisch voetbal, maar morgen zit hij weer op zijn vertrouwde bank bij Club Brugge. Vandaag bedankte de graag geziene Kroaat in Jan Breydel de fans al voor de steun.

Vorige week woensdag nog helemaal in het oog van de storm, morgen eindelijk weer aan de bak met Club Brugge. Nadat blauw-zwart de steun had uitgesproken in zijn trainer, gaat Leko weer over tot de orde van de dag. “Of ik klaar ben? Ik ben 200 procent klaar”, zegt de coach een dag voor de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren.

“Mogelijk witwassen”, noemde zijn advocaat Walter Van Steenbrugge het. Leko ging acht dagen geleden nog door een hel en haalde op een negatieve manier de wereldpers. “Ik denk dat niemand dom is”, ging hij verder op de persconferentie. “Iedereen weet wat er gebeurd is. Het belangrijkste was dat mijn familie mij steunde, en mijn tweede familie. Club Brugge is mijn tweede familie en hoe zij mij gesteund hebben... Dat was echt speciaal. Iedereen weet dat als ik de steun van de supporters en de club krijg, dat ik ze dan driedubbel probeer terug te betalen. Ik ben altijd 200% aan de slag gegaan voor deze club, maar na deze week ben ik extra trots.”

Dit weekend breekt de landelijke competitie weer in al zijn hevigheid los, weet ook Leko. “Het is moeilijk geweest met twee weken interlandvoetbal, je komt wat stroef uit de startblokken. Ik zie op training dat de jongens honger hebben en dat ze absoluut opnieuw willen voetballen. Een interlandbreak van twee weken is altijd dubbel. Nieuwe internationals, zoals Brandon Mechele bij de Rode Duivels, geven de club extra prestige, maar de voorbereiding op de volgende wedstrijd is moeilijker. Of het een speciale voorbereiding was? Ik was twee dagen lang afwezig, dus je kan niet spreken van een normale wedstrijdvoorbereiding hé.”

Op de vorige speeldag keek Club Brugge nog tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aan. Het werd 3-1 op Sclessin. “Het is belangrijk om opnieuw met de zege aan te knopen na de vorige wedstrijd. Tegen Standard was het allemaal een beetje minder, dus de motivatie is nu enorm aanwezig. We moeten tonen dat we kwaliteit en mentaliteit hebben. Wat in Luik gebeurd is kan gebeuren, maar het is het moment om opnieuw goed voetbal te tonen. We hebben nu heel hard gewerkt, we moeten opnieuw in de winning mood komen. De grinta en mentaliteit is er. We willen een statement maken.” Club Brugge start het duel als tweede in de tussenstand met 25 punten, eentje minder dan leider Racing Genk. Waasland-Beveren is dertiende met negen punten.

Rezaei weer paraat

Club Brugge kan tegen Waasland-Beveren opnieuw beschikken over topaankoop Kaveh Rezaei. De Iraanse spits zit voor het eerst in de selectie na ruim een maand gesukkel met zijn knie. De voormalige Charleroi-aanvaller kwam voor het laatst in actie tegen Lokeren op 14 september.