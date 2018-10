VIDEO. Leko teleurgesteld voor de camera’s: “Ontgoocheld met dit punt” Mathieu Goedefroy

24 oktober 2018

En of hij teleurgesteld was, Ivan Leko. ‘Slechts’ een gelijkspel tegen AS Monaco, dat ging er bij de coach van Club Brugge niet in. Ook al was een Champions League-punt voor blauw-zwart al twaalf jaar geleden. “Ik ben ontgoocheld in het resultaat, maar met het voetbal dat we gebracht hebben ben ik tevreden.”