VIDEO. Leko spoelt bekerkater door: "Het belangrijkste: ik zag weer inzet" Mathieu Goedefroy

29 september 2018

23u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Hij kan weer lachen, Ivan Leko. Na de schandelijke bekermatch op Deinze, nam Club thuis vlot de maat van stadsgenoot Cercle. 4-0 en blijdschap. "Dit wilde ik zien."

De dip van Club Brugge was van korte duur, vanavond rebootte de machine van coach Ivan Leko zich met een vlotte zege tegen Cercle Brugge. De Kroaat zag hoe zijn spelers ditmaal wél hun shirtje wilden natmaken. Het stemde hem tevreden. "Het belangrijkste was voor mij dat ik vandaag weer een ploeg zag op het veld. Met inzet, wat toch de sterkte van Club Brugge is", aldus Leko. "We hebben heel gefocust en geconcentreerd gespeeld. 4-0 is mooi. We weten dat het geen champagnevoetbal was, maar toch moeten we blij zijn met deze zege."

En zo is de balans van de voorbije zeven dagen voor blauw-zwart toch al bij al positief. "We begonnen vorige zondag aan onze week met de 0-4 zege op AA Gent en kunnen nu afsluiten met een prachtige overwinning in de derby."

Woensdag wacht andere koek, dan zakt Club Brugge af naar Atlético Madrid voor z'n tweede Champions League-duel.