VIDEO. Leko emotioneel tijdens persconferentie: "We hebben het de voorbije twee jaar goed gedaan"

20 mei 2019

Ivan Leko gaf na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp een emotionele persconferentie. De wegen van de Kroaat en blauw-zwart lijken na dit seizoen te scheiden en daar had de ex-speler van Club het zichtbaar moeilijk mee. “De supporters, de spelers, mijn staf, het bestuur: we hebben het de afgelopen twee jaar goed gedaan”, aldus Leko. “Als een trainer vertrekt, dan nestelen spelers zich vaak in een soort comfortzone. Mijn spelers hebben dat de voorbije drie maanden niet gedaan. Integendeel. We hebben de voorbije maanden alles gewonnen en waren de beste ploeg in de play-offs.”