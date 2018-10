VIDEO. Keepersprobleem blijft duren voor Club: de Brugse doelmannen waarop Leko beroep deed, stapelden de voorbije maanden de pijnlijke blunders op TLB

29 oktober 2018

12u59

Club Brugge Na zijn flater tegen STVV van afgelopen weekend verhuist Club Brugge-doelman Karlo Letica morgen waarschijnlijk naar de bank tegen KV Oostende. De doelmannenmalaise duurt zo voort voor de landskampioen. Nieuw seizoen, zelfde probleem. Aan elke doelman die Ivan Leko al gebruikte, werd al getwijfeld. Een overzicht van de flaters:

Ethan Horvath

Intussen blijkt Horvath (23) - die in het tussenseizoen mocht vertrekken, maar niet weggeraakte - op training de beste doelman van Club Brugge. Een jaar nadat hij aan de kant werd geschoven door Leko, om finaal alsnog de titelmatch tegen Standard te keepen, presteert hij de jongste weken op het oefenveld constanter dan Letica. Alleen... Horvath is mentaal zó broos. De angst in zijn ogen zou nog steeds niet weg zijn. Leko: “We hebben twee jonge keepers met een enorme toekomst, maar op dit moment geen puntenpakker...”

Vorig seizoen ging de Amerikaan in de fout tegen Racing Genk, hij schatte een vrijschop van Ruslan Malinovskyi compleet verkeerd in, en ook tegen KV Oostende pakte Horvath uit met een vreemde actie. In zijn debuutmatch op Charleroi, een seizoen eerder, deed Horvath ook al de wenkbrauwen fronsen met een blunder.

Guillaume Hubert

Leko greep terug naar Guillaume Hubert, maar de voor 500.000 euro van Standard overgekomen keeper blunderde zich al snel weer een weg naar de bank. De Waal ging pijnlijk de mist in tegen Zulte Waregem en STVV en verdween daarna op het achterplan. Tegenwoordig is de 24-jarige Hubert derde keeper van Club.

Ludovic Butelle

De fans van Club Brugge schreeuwen om Ludovic Butelle, die na het vorige seizoen afgeserveerd was. Leko gaf de achterban hun zin en zette de Fransman weer tussen de palen. Butelle deed het niet onaardig, maar tijdens de winterstop werd hij toch richting de uitgang - in casu de Franse eersteklasser Angers - begeleid.

Vladimir Gabulov

Na het vertrek van Butelle greep Club in tijdens de winterstop. Blauw-zwart haalde liefst twee doelmannen naar Jan Breydel. Eén van hen: Vladimir Gabulov. De nu 35-jarige doelman kwam met wat adelbrieven naar West-Vlaanderen, maar er bleek toch al flink wat stof op die brieven te liggen. Gabulov kon op geen enkel moment indruk maken en beging vooral tegen Anderlecht een opvallende flater. De Club-fans doopten de Rus, nu zonder club, op de sociaalnetwerksites om tot Grabulov.

Kenneth Vermeer

Na Gabulov kreeg Kenneth Vermeer de kans om zich te tonen. Maar ook de Nederlander begon aarzelend. Tegen Standard ging hij op een hoekschop onder een bal door, waarna Orlando Sa eenvoudig raak kon knikken voor de Rouches. Tegen STVV liet Vermeer de bal van zijn borst springen, waarna hij Chuba Akpom tegen de grond werkte in de zestien (er kwam wel geen strafschop, red.). Nadien kon Vermeer zijn niveau opkrikken, maar op een vervelend moment liep hij een spierblessure op, waardoor zijn avontuur op Jan Breydel er meteen op zat. Hij keerde in het tussenseizoen terug naar zijn moederclub Feyenoord, waar hij op dit ogenblik tweede doelman is.

Karlo Letica

Om het keepersprobleem van de baan te helpen, telde Club afgelopen zomer 3,5 miljoen euro, inclusief bonussen, neer voor Karlo Letica. Een Kroatische reus van 2m01. Amper 21, maar hij moest en zou het keepersprobleem oplossen. Niet dus, zo bleek al tegen Antwerp (te zien in onderstaande samenvatting vanaf 1'41") en STVV. De achilleshiel van Club bevindt zich dezer dagen nog steeds onder de lat.