VIDEO. Ivan Leko: "Alleen Hans Vanaken verdient Gouden Schoen” Rob Van herck

09 januari 2019

19u43

Bron: VTM NIEUWS 3

Over exact een week weten we wie de Gouden Schoen 2019 in ontvangst nemen. Voor Club Brugge-trainer Ivan Leko bestaat er geen twijfel: “Als er iemand de prijs verdient, dan is het Hans Vanaken”, zegt hij overtuigd aan VTM NIEUWS.

“Wat Hans in 2018 heeft getoond, dat is fantastisch. Niet alleen zijn voetbal of rendement, maar ook heeft het team prachtige resultaten behaald”, weet Leko.

Hans Vanaken is de te kloppen man voor de prijs. Ook Pozuelo en Trossard van Genk worden genoemd. Als Vanaken wint, gaat de prijs na Vormer en Izquierdo al voor het derde jaar op rij naar een speler van Club Brugge.