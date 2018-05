VIDEO: Het ongelooflijke verhaal van voormalig Club Brugge-speler Lajos Kü MGA/BF

08 mei 2018

17u23 1

In je tweede officiële wedstrijd voor je nieuwe club een Europacup-finale spelen. Ongelooflijk? Het overkwam nochtans de nobele onbekende Hongaar Lajos Kü, ooit bij Club Brugge. De aanvallende middenvelder had in 1978 een schorsing van een jaar uitgezeten omdat hij zijn land ontvlucht was, toen hij van de legendarische Ernst Happel mocht starten tegen Liverpool. "Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dat meegemaakt heb", zegt Kü in Boedapest voor onze camera. Donderdag is het precies veertig jaar geleden dat zijn sprookje zich voltrok.

