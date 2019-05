VIDEO. Clement deze week in VISTA!: “Moeilijkste beslissing uit mijn leven” Redactie

24 mei 2019

15u39

Bron: VISTA!

Philippe Clement was begin deze week te gast in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Clement gaf toen aan dat hij zijn keuze nog niet gemaakt had - de Antwerpenaar moest ook nog om de tafel zitten met zowel Racing Genk als Club Brugge -, maar legde ook uit waarom hij open stond voor andere clubs dan Genk. “Omdat ik weet dat er interesse is van andere clubs”, gaf Clement als eerste reden. “Daarnaast weet ik dat er heel veel te gebeuren staat in Genk. Ik had graag met deze groep en twee of drie versterkingen in de Champions League gespeeld, maar dat gaat niet gebeuren.” De keuze viel uiteindelijk op Club.