VIDEO. Brugse derby ontaardt nadat Cardona groen-zwarte vlag neerplant: “Wie doet zoiets nu na een draw?” ODBS/GVS

10 februari 2019

18u25

Bron: Telenet Play Sports/Proximus Sports 0 Club Brugge Meteen na de Brugse derby gingen de spreekwoordelijke poppen aan het dansen. Irvin Cardona, maker van de 2-2, plantte een groen-zwarte vlag op de middenstip na het nieuwe puntenverlies van Club. Cools en Mechele waren er als de kippen bij om de vlag weg te gooien, waarna er een handgemeen volgde waarin menig speler en staflid zich niet onbetuigd liet.

Onder andere Poulain, Denswil en de Brugse materiaalman Pascal Plovie raakten betrokken. Uiteindelijk was Cercle-trainer Laurent Guyot nog de slimste, door Cardona -een 21-jarige Franse aanvaller die door Monaco uitgeleend wordt aan Cercle- van het veld te trekken. In de studio van Telenet Play Sports was er weinig begrip voor de actie van Cardona. “Ik vind dat je zoiets nooit moet doen, maar al zeker niet bij een gelijkspel. Wat is daar eigenlijk de betekenis van?”, vraagt analist Marc Degryse zich af. “Eigenlijk slaat dit toch alles bij een 2-2? Want daarna zat natuurlijk het spel op de wagen. Daarbij was het toch ook opvallend dat veel spelers van Club de emoties niet onder controle hadden. Dat zag je ook al vorige week tijdens en na Standard - Anderlecht. Nee, je bent prof, je moet je kunnen beheersen. Zie ook na dat incident met Trossard en de Genk-vlag op Stayen, met die rellen tussen supporters achteraf. Zo’n gedrag kan zoiets teweegbrengen. Eigenlijk zouden er hier toch enkele schorsingen moeten volgen.”

Ook mede-analist Eric Van Meir sprak bij Play Sports van onverantwoord gedrag van Cardona. “Triestig gewoon. Ik vind het erg. De enige met verstand was Guyot, die Cardona van het veld haalt. Ik snap niet waar zo’n Calimero-gedrag vandaan komt. Je denkt wel dat er dan nog weinig spelers zijn die gevoelig zijn aan die specifieke Brugse materie, maar zo zie je maar weer... Enkele weken terug zagen we het ook bij Trossard op Sint-Truiden, maar toen was de match al even afgelopen. Nu was dat niet het geval en kreeg je een dubbel zo explosieve situatie. Jan Mulder: “Ik vind toch dat de bond hier een straf voor moet geven. Een kleine.” En Dennis Van Wijk, ook als analist in de studio : “Dat het dan nog net iemand is van Monaco die de boel op stelten zet... Oliedom.”

Ook Club-middenvelder Mats Rits snapte er weinig van. “Cercle doet precies of ze de Champions League gewonnen hebben. Toch wel een beetje overdreven”, sprak de middenvelder bij Proximus Sports. “Ze krijgen twee kansen en ronden ze alle twee af. Wij hebben veel meer kansen gehad en moesten er altijd meer maken. We moesten gewoon zakelijker zijn, dan heb je al deze zever nu niet. Vijf zeges uit 17 speeldagen in de Jupiler Pro League is gewoon veel te weinig. Club-onwaardig. Meer moet je daar niet over zeggen.”