Victor Vázquez weer even terug bij Club: "Vormer verdient de Gouden Schoen"

Bron: Eigen berichtgeving 13 BELGA Club Brugge Kampioen groet toekomstige kampioen, zo begaf Victor Vázquez (30) zich deze ochtend onder de Bruggelingen. Nog in de roes van de titelviering met zijn Toronto liet de Catalaan zich onderdompelen in zijn vernieuwde ex-club. En hij zag dat het goed was.

Van een korte break in de Amerikaanse MLS-competitie maakte Vázquez samen met vrouw Andrea gebruik om even naar Sotogrande af te zakken. Op een uurtje rijden maar van Malaga, waar ze een week bij vrienden verblijven. "We waren liever naar Brugge afgezakt", bekent Andrea. "Maar de timing zat niet juist. Gelukkig zit Club niet zo ver van ons, want Victor is al zolang aan het wachten om zijn vroegere ploegmaats nog eens terug te zien."

Als extraatje stond ook nog eens Mathew Ryan hen op te wachten. De Australische doelman had enkele vrije dagen bij Brighton en kon zo zijn ex-ploegmaat in de armen vallen. Voor Vázquez is het genieten. Dubbel genieten, want van het feit dat hij met zijn Canadese club Toronto FC de allereerste titel uit zijn carrière veroverde, is hij nog altijd niet bekomen. "Ik haat nog altijd elk play-offsysteem, maar als ik moet kiezen, neem ik altijd het MLS-systeem boven het Belgische. Ook al ben je de eerste plaats kwijt na de reguliere competitie en kan je er in de halve finale van de play-offs onmiddellijk uitliggen. Dat betekent echter ook dat je elke match moet paraat zijn. Een beetje zoals in de Champions League."

En Toronto was paraat. Halve finale, Conference finale en tenslotte de echte finale in één match tegen uittredend kampioen Seattle. 2-0 winst, met een goal van Vázquez, waarmee hij zijn al indrukwekkende statistieken nog wat opluisterde. 16 assists en 8 goals. "Je weet dat ik eigenlijk liever assists geef, dan dat ik zelf scoor. Maar deze was toch wel heel speciaal. Voor eigen publiek, in een allesbeslissende match in de laatste minuut het doelpunt maken waarmee je zeker bent van het kampioenschap. Beter kan niet. Echt te gek!"

Vooral omdat de jacht op een titel hem stilaan begon te frustreren. "Ik kwam naar Club Brugge om prijzen en titels te winnen, maar ik bleef steken op één beker. Dit is de compensatie voor de titels die ik nooit heb gewonnen met Club. Wat een seizoen!" De Champagnefles die blauw-zwart hem cadeau deed, kon hij dan ook best smaken. "Blijdschap, trots, familiegeluk. Alles kwam tesamen." Dat familiegeluk vermeldt de aanvallende middenvelder niet zomaar. Want die titel kwam er ook amper een halfjaar na alle miserie die hij beleefde bij Cruz Azul, de Mexicaanse ploeg waar hij niet vlug genoeg kon van wegvluchten. Of beter gezegd van Mexico-Stad. "Met het voetbal was er niets mis, alleen was het probleem dat ik me niet op het voetbal kon concentreren. Als je je niet veilig voelt, als je familie onder het toezicht van bodyguards moet leven, dan kan je gewoon niet zorgenvrij voetballen. Daarom wilde ik er absoluut weg. Toronto was mijn redding."

Vooral ook omdat het een familiale club betreft, waar hij zich ondertussen even goed thuisvoelt als in Barcelona of Brugge. En eens VV dat gevoel heeft bij een club, laat hem dat nooit meer los. "Ik ben Club Brugge altijd blijven volgen en ik bekijk ook regelmatig matchen. Op dit moment zijn ze gewoon te sterk voor de Belgische competitie. Ik ben verrast de kloof zo groot is. Aan de andere kant hebben ze gewoon een schitterende ploeg. Met sterkhouders als Vormer, Vanaken en Simons. Timmy blijft belangrijk, ook al speelt hij nu niet meer. Maar ook met veel jonge spelers die zich laten gelden. Ik hoop dat ze opnieuw kampioen worden en de beker pakken. Zo kunnen ze volgend jaar opnieuw Champions League spelen, want dat verdienen ze."

Vázquez ziet een duidelijk verschil met het Club uit zijn tijd en het huidige Club. "Wij hadden grotere namen. Zoals mezelf, Refaelov, Donk en Odjidja. Maar nu staat er een beter collectief. Zoals ik al zei, met veel jonge gasten die hongerig zijn en zich telkens opnieuw willen bewijzen. Wij wisten dat we goed waren en namen het soms wel eens te gemakkelijk op, waardoor we matchen verloren." Dat laat Leko dit seizoen niet toe. Leko, tegen wie Vázquez nog speelde toen de Kroaat bij Lokeren zat. "Ik vond hem een uitstekende middenvelder en ik speelde graag tegen hem. Omdat we beiden dezelfde stijl hebben. Zoals Isco of Iniesta. Ik heb hem gezegd dat hij het geweldig doet."

Wie het ook geweldig doet, is Ruud Vormer, de vroegere compagnon van Vázquez op het Brugse middenveld. "Dat zijn statistieken zo geweldig zijn, is omdat hij nu meer vrijheid heeft. Zoals ik indertijd had. Dan kom je meer voor doel en kan je meer assists geven en doelpunten maken. Hij is nu ook kapitein en wil zich natuurlijk bewijzen. Ruud kan straks zomaar de Gouden Schoen winnen. Hij zou het alleszins verdienen. De overige Belgische teams volg ik niet zo, dus veel zicht op andere kanshebbers heb ik niet. (knipoogt) Ik volg enkel de clubs van mijn hart. Daarom dat het zo geweldig is om hier even terug te zijn. Straks ga ik even samenzitten met mijn maatje Rafa. Hij was mijn beste vriend hier. Ik weet dat hij triest is omwille van zijn situatie, je kunt het aflezen van zijn gezicht. Maar zo is het voetbal. Hij heeft alleszins genoeg kwaliteit om voor een andere ploeg van waarde te zijn. Ik hoop dat hij opnieuw het geluk vindt."

Zoals Vázquez gedaan heeft in Toronto. (Titel)dromen zijn niet altijd bedrog. "En wie weet kom ik ooit nog terug naar Club om te spelen. Dat zou ik geweldig vinden."

