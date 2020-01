Verhaeghe wenst spelers gelukkig Nieuwjaar en zwaait ze uit richting Qatar: “Zo is onze voorzitter, hé” NP

04 januari 2020

08u40 0 Club Brugge Opmerkelijke gast deze ochtend vroeg op de luchthaven van Zaventem. Club-voorzitter Bart Verhaeghe kwam speciaal even langs om zijn coach, de staf en de spelers van blauw-zwart gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Verhaeghe had ze namelijk niet meer gezien sinds de zege tegen Zulte Waregem, eind december. De voorzitter van de competitieleider, die niet zo ver van de luchthaven woont, besloot daarom om net voor de afreis naar Qatar iedereen persoonlijk de hand te komen schudden. Of hij de komende week nog naar Doha afzakt, hangt af van zijn drukke agenda.

Nog dit: Mats Rits stapt niet mee op het vliegtuig. De middenvelder is namelijk al in Qatar, waar hij de voorbije week van een deugddoende vakantie genoot met zijn verloofde en familie. Ook Simon Mignolet genoot van de feestdagen, vertelde hij in bovenstaande video hij aan onze man ter plaatse. Ruud Vormer kijkt alweer vooruit: “Het wordt moeilijk, maar het zou zo mooi zijn om Manchester United uit te schakelen.”

Club-voorzitter Bart Verhaeghe kwam z’n spelers uitzwaaien:

Nieuwjaarswensen van de voorzitter! 😍 #MissionQatar pic.twitter.com/2GSvCTP5G4 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link