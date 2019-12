Verhaeghe: “Tevreden met ons niveau, maar op honger blijven zitten qua punten” ABD/YP

11 december 2019

21u06

Bron: Q2 0

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe voegde zich kort voor de aftrap van de match tegen Real Madrid nog even bij Q2-analisten Jan Mulder en Marc Degryse. “Het etentje met de Real-top? Het zijn professionals hé. Daar kan je veel van leren. In het internationale voetbal evalueren veel zaken en zij zijn daarin belangrijk. Florentino Pérez liet laatst zijn visie optekenen over een over wereldcompetitie voor clubs, dat heeft al veel stemmen losgemaakt. We beseffen we dat we ‘maar’ Belgen zijn. Maar toch staan we achtste in Europa als land. We willen die positie graag behouden. Daarvoor moeten wij stappen zetten met onze competitie. Ons voetbal is een exportproduct. Ja, wij willen heel snel een nieuw stadion. We zijn al lang vragende partij en er is ook een draagvlak. Je wilt een ploeg als Real in een arena ontvangen, maar dat kunnen we nog niet.”

“Of ik tevreden ben met onze Champions League-campagne? Tevreden met niveau van ons voetbal, ja. We hebben goede wedstrijden gespeeld. Ik zag het beste voetbal sinds ik voorzitter ben. Maar onze honger naar punten is niet helemaal gestild.”