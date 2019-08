VAR zaait verwarring: stond Openda nu buitenspel of niet? TTV

20 augustus 2019

21u33 3

Nadat Ruud Vormer en Club Brugge vorige vrijdag tegen Eupen een zuivere strafschop onthouden werd, waren scheidsrechter Szymon Marciniak en de VAR blauw-zwart vanavond beter gezind. Na tien minuten ging de bal op de stip voor Club, dit nadat de doorgebroken Openda randje buitenspel stond vooraleer hij in de grote rechthoek werd neergehaald. De VAR twijfelde minutenlang, maar kende uiteindelijk toch een strafschop toe. Een terechte sanctie? Ook voor de regie was het niet helemaal duidelijk. Eerst werd een beeld getoond waarop de lijn die vertrok vanaf de voet van Openda verder stond dan die van de verdediger (zie boven). Maar op een beeld dat later getoond werd, leek de jonge spits dan weer op gelijke hoogte te staan (zie onder) en was er dus geen sprake van buitenspel. De strafschop was alvast koud kunstje voor Hans Vanaken, die net als in de thuismatch tegen Dinamo Kiev de elfmeter omzette.

