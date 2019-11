Vanaken wil niet weten van moeilijke week: “Waren beter dan Antwerp, dus geen paniek”



Tomas Taecke

10 november 2019

17u51 1 Club Brugge Nieuwe nederlaag voor Club Brugge, de eerste in de competitie aan het einde van een bewogen week. Geen reden tot paniek voor Hans Vanaken, die niet wou terugkomen op het strafschopincident: “Ik wil en mag er niet over spreken. Geen commentaar.”

Frustrerende nederlaag voor Club Brugge op de Bosuil, dat net als in Parijs ook op de Bosuil een resultaat had verdiend. Dat vond ook Hans Vanaken, woensdag nog het middelpunt van het strafschopincident rond Diagne: “Nu wil ik er niet over praten. Ik wil niet, kan niet en mag niet. Geen commentaar. Het was een lastige week, maar dan enkel omdat we twee keer verloren hebben. Twee matchen die we niet moesten verliezen. Op PSG spelen we een fantastische match. Dan verlies je ook nog eens vandaag. Als voetballer is dat niet leuk, maar niet alles is negatief. Ik vond ons beter dan Antwerp. Op het einde van een fantastische heenronde verliezen we één keer. Nu is het zaak van gewoon zo voort te doen.”

Club liet na de rust zich overdonderen door Antwerp, dat fysiek sterker en slimmer was dan blauw-zwart: “Het had allemaal weinig met voetbal te maken, maar dat wisten we op voorhand. Veel show, veel bluf, veel duwen en vechten. Ik denk niet dat we ons laten vangen hebben, maar al die duels kan je niet vermijden. Je moet accepteren dat je eens een wedstrijd verliest. De manier waarop is heel jammer, want we hebben niet tegen een betere ploeg gespeeld. Tegen een ploeg waarvan ik niet kan omschrijven wat hun bedoeling was.”