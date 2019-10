Vanaken veegt laatste blinde vlek weg tegen Moeskroen: hij heeft nu tegen alle JPL-ploegen gescoord TTV

18 oktober 2019

Drie jaar nadat zijn boezemvriend Jelle Vossen op een vrijdagavond op Le Canonnier zijn honderdste competitiegoal lukte, stond ook Hans Vanaken vandaag voor een mijlpaal. Moeskroen was de enige eersteklasseclub tegen wie De Gouden Schoen nog nooit had gescoord in de Jupiler Pro League. Met zijn rake volley in de 40ste minuut maakte Vanaken dat helemaal in orde.

Vanaken lukte destijds met Lommel al een ‘doublette’ tegen Les Hurlus in de Proximus League, maar scoorde tot voor vanavond nog nooit tegen Moeskroen op het hoogste niveau. De Limburger trof nu tegen alle eersteklassers raak - met zijn 9 treffers tegen Racing Genk op kop. Zelfs tegen zijn eigen Club Brugge verzamelde hij als spelmaker van Lokeren één doelpunt en één assist. Met Moeskroen is de laatste blinde vlek nu weggeveegd. Hieronder een overzicht van Vanakanes cijfers. (TTV)