Vanaken tot 2023 bij Club: deze Brugse iconen bleven blauw-zwart nog langer trouw MDB

13 september 2018

16u42 0 Club Brugge Wat als Hans Vanaken zijn net getekend contract zou uitdoen tot 2023? Dan verdedigt de huidige draaischijf van Club Brugge het blauw-zwarte shirt liefst acht jaar, maar Vanaken is daarmee allesbehalve de koploper in de categorie 'langst dienende speler van Club Brugge'. Die eer valt Raoul Lambert te beurt, met de negen onderstaande andere club-iconen in zijn spoor.

Raoul Lambert: 18 seizoenen (1962 - 1980)

Een levende Brugse legende. Liefst achttien seizoenen pronkte 'Lotte' met het blauw-zwarte embleem op de borst en daarin mocht de spits ook meer dan regelmatig juichen. Lambert pakte in die periode vijf titels, drie bekers en stond meermaals aan het kanon. "Hoeveel doelpunten ik maakte in eerste klasse? Ik heb er geen idee van. Misschien 20 per seizoen?", vertelde Lambert in 125 jaar Club Brugge over zijn treffers. In het seizoen 1971 - 1972 werd Lambert topschutter.

Fernand Boone: 17 seizoenen (1954 - 1971)

Mocht in 1967 als eerste speler van Club Brugge de Gouden Schoen in ontvangst nemen. Was als doelman jarenlang de betwiste nummer één tussen de palen bij blauw-zwart en klokte uiteindelijk af op 416 officiële wedstrijden. Naast zijn Gouden Schoen staan ook twee bekerzeges (1968 en 1970) te blinken op zijn palmares. Boone verzamelde ook acht caps bij de Rode Duivels. Stierf in 2013 op 79-jarige leeftijd.

Dany Verlinden: 16 seizoenen (1988-2004)

De volgende doelman in het rijtje, maar wel een die verser in het geheugen zit. Met 433 competitiewedstrijden moet het icoon van blauw-zwart in de lijst enkel Franky Van der Elst (464 wedstrijden) voor zich dulden. In zijn zestien jaar lange loopbaan was Verlinden ook succesvol met vijf titels en vijf Belgische bekers. Na zijn spelersloopbaan in 2004 zette Verlinden zijn voetbalcarrière nog acht jaar als keeperstrainer verder bij Club Brugge. Momenteel is hij aan de slag als keeperstrainer van ... Cercle Brugge.

Franky Van der Elst: 15 seizoenen (1984 - 1999)

Een andere naam uit de Verlinden-periode. Met vijf titels, vier bekers, zeven Supercups en twee Gouden Schoenen staat de trofeeënkast van 'The Fox' goed gevuld. Van der Elst groeide uit tot een boegbeeld van Club Brugge en kreeg op het middenveld al snel de bijnaam 'De Stofzuiger'.

Fons Bastijns: 14 seizoenen (1967 - 1981)

Wanneer Bastijns Racing White inruilde voor Club Brugge, deed hij dat als spits. Door het plotse overlijden van Brian Hill, werd Bastijns echter omgeschoold tot rechtsachter. Een voorloper van Thomas Meunier, zeg maar. Het was een positie die hij niet zomaar zou afstaan. Bastijns overleed uiteindelijk in 2008 aan de spierziekte ALS.

Jan Ceulemans: 14 seizoenen (1978 - 1992)

'No sweat, no glory'. De huidige leuze van blauw-zwart is op het lijf van Jan Ceulemans geschreven. Met drie titels, twee bekers en drie Gouden Schoenen heeft 'Sterke Jan' viel Ceulemans regelmatig in de prijzen. Bij de Rode Duivels was hij met 96 caps lange tijd de aanvoerder in de rangschikking van international met de meeste interlands. Totdat Jan Vertonghen en recent nog Axel Witsel hem overvleugelden. Zijn korte trainerscarrière bij Club bleek in 2005 dan weer geen onverdeeld succes.

Birger Jensen: 14 seizoenen (1974 - 1988)

Een van de weinige buitenlanders in dit lijstje, maar de voormalige Deense doelman werd tijdens zijn periode bij Club Brugge een volbloed Bruggeling. Het sluitstuk verdedigde onder de legendarische trainer Ernst Happel de kleuren van Club Brugge. Keepte in 1978 de wedstrijd van zijn leven op Wembley tijdens de finale van Europacup 1 tegen Liverpool. Bleef uiteindelijk ook in Brugge wonen.

Gert Verheyen: 14 seizoenen (1992 - 2006)

Was een van de spilfiguren in het succes onder trainer Trond Sollied. Verheyen pakte met Club Brugge twee titels, twee bekers en liet meermaals de netten trillen. Heeft met 88 stuks overigens de meeste wedstrijden voor Club in Europa achter zijn naam staan en maakte met 23 treffers de meeste Europese goals voor blauw-zwart.

Hubert Herssens: 13 seizoenen (1953 - 1966)

Zorgde er in 1959 mee voor dat Club Brugge weer promoveerde naar eerste klasse. Tot op de dag van vandaag zou blauw-zwart niet meer degraderen. De Belgische spits maakte uiteindelijk 15 doelpunten voor Club op het hoogste niveau.

12 seizoenen: Olivier De Cock (1995 - 2007), Robert Somers (1950 - 1962) en Johny Thio (1963 - 1975)

De Cock stootte als jeugdspeler door en behoorde liefst twaalf seizoenen tot de A-kern van Club Brugge. Onder Eric Gerets en Trond Sollied stond De Cock steevast op de rechtsachter. Uiteindelijk moest hij te vroeg afhaken met knieperikelen. Ook Robert Somers en Johny Thio kwamen aan twaalf seizoenen bij Club Brugge.