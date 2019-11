Vanaken: “Te makkelijk voor ons in België? Daar moeten we niet aan denken” GVS

02 november 2019

22u31

Bron: Play Sports 2

Met twee vroege goals zorgde Hans Vanaken ervoor dat KV Kortrijk snel tegen de touwen hing. “We hebben het onszelf gemakkelijk gemaakt door vroeg te scoren”, vertelde hij voor de microfoon van Play Sports. “Dat is belangrijk in zo’n type matchen, want dan weet je dat de tegenstander uit zijn schelp moet komen, waardoor er meer ruimte komt voor ons. We deden het goed. We creëerden genoeg kansen zodat het zelfs 5-0 kon worden, we lieten eigenlijk teveel mogelijkheden liggen. Of het te eenvoudig gaat voor ons in België? We moeten daar niet aan denken. Het is zaak elke week gefocust te zijn en voor de drie punten te gaan.”