Vanaken over Vormer: “Op zo’n moment zit je vol adrenaline. Ik vind het een beetje overdreven om daar zo dramatisch over te doen” PDD/TLB

19 oktober 2019

Hans Vanaken was ook tegen Moeskroen beslissend voor Club Brugge. De Gouden Schoen knalde op Le Canonnier de enige treffer van de partij heerlijk tegen de touwen en had zo een groot aandeel in de achtste zege van blauw-zwart in de competitie. “Voor de goal zat ik eigenlijk niet goed in de match”, was Vanaken wel eerlijk voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik speelde niet echt goed, maar ben wel beslissend voor de ploeg. Dat is belangrijk. Het loopt goed en het is ook gewoon fijn dat ik mijn statistieken kan opkrikken. Maar winnen blijft het belangrijkste.”

Volgende week ontvangt Club de sterren van Paris Saint-Germain in de Champions League. Blauw-zwart doet dat wel zonder Ruud Vormer, die na zijn rode kaart in Bernabeu voor drie CL-matchen geschorst werd. “Dat is veel”, vindt Vanaken. “Op het moment dat je bij een 1-2-stand op het veld van Real Madrid rood krijgt, zit je vol adrenaline. En dan zeg je misschien soms dingen waar je achteraf spijt van hebt. Of ook niet. Op zo’n moment zeg je weleens dingen die je misschien beter niet had gezegd, maar het lijkt me een beetje overdreven om daar zo dramatisch over te doen.” Bekijk de volledige reactie van Vanaken in bovenstaande video.

