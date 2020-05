Vanaken over mogelijke transfer en de bekerfinale: “Zowel op als naast het veld een heel andere match” JBE/ODBS

17 mei 2020

17u28

Hans Vanaken heeft zaterdag de Bundesliga wat gevolgd, maar echt overtuigen deed het de Gouden Schoen niet. “Het was niet leuk om naar te kijken”, zegt de Brugse strateeg bij VTM NIEUWS, even voor de virtuele titelviering van Club. “Als voetballer weet je wat het is om dan op het veld staan. Het leek wel op een oefenmatch waar niets aan vasthangt. Nu ja, als wij straks zonder publiek spelen, moeten we ons daarover kunnen zetten. Al blijft het toch wel héél apart. Zeker in een Jan Breydel waar de fans ons geregeld vooruit stuwen.”

Na de titel kan Club straks ook nog de beker winnen, in het geval die in augustus voor de start van de competitie gespeeld wordt. “Daar kijken wel wel naar uit, de dubbel pakken zou heel speciaal zijn. Maar ook hier: mét publiek had het qua sfeer een heel mooie match kunnen zijn en dat wordt ons nu afgepakt. Het wordt mogelijks ook sportief een heel ander en apart duel, met twee ploegen die al uit de transferperiode komen en misschien heel wat andere spelers opstellen.”

Of Vanaken er dan nog zelf bij is? “Zeg nooit nooit in voetbal. Maar op dit moment, in deze onzekere tijden, is het logisch dat het nu heel rustig is wat betreft geïnteresseerde clubs. Het einde van de mercato (eind augustus, nvdr) is ook nog zo ver weg. Maar ik herhaal het: als ik hier eind augustus nog ben, ben ik even tevreden.”