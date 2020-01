Vanaken na Gouden Schoen nu gouden goal en winner op Anderlecht: “Mijn mooiste goal ooit” ODBS

19 januari 2020

20u06

Bron: VTM NIEUWS 4 Club Brugge Met twee goals kroonde niet de verrassende debutant Colassin (18), maar toch Hans Vanaken zich tot man van de match in Anderlecht - Club Brugge. Een wereldgoal op slag van rusten (“Mijn mooiste ooit”), de winner in de finale. Chapeau, tweevoudig Gouden Schoen.

Wat een moment voor Hans Vanaken. Minuut 40 in het Astridpark. Club op achterstand, na een straf doelpunt van debutant Colassin (18). Rechtstreekse vrije trap Ruud Vormer. Afgeblokt in het muurtje, tot jolijt van de Anderlechtfans. Waarna Vanaken, die zich na woensdagavond twéévoudig Gouden Schoen mag noemen, de afvallende bal in één tijd vanop een 25 meter op de slof neemt. Met zijn linker. Over het hoofd van een verbouwereerde Van Crombrugge, die de bal enig mooi in zijn linkerhoek ziet verdwijnen. Wat een manier om je te tonen in de eerste match na de triomf woensdag op het Gala van de Gouden Schoen in Puurs. “Mijn mooiste goal ooit. Het enige waar ik aan dacht was schieten. Voor hetzelfde geld belandt die bal in de tribune, maar nu ging die goed binnen, en op een belangrijk moment”, aldus Vanaken na de match bij VTM NIEUWS.

Eerder in de wedstrijd had Vanaken ook al zijn klasse laten bewonderen, toen hij uitpakte met een geweldige lange crossbal in de loop van Dennis. Die pakte goed aan, maar liet vervolgens de kans op de 0-1 liggen. Vanaken speelt ook met een speciaal shirt ter ere van zijn tweede triomf op de Gouden Schoen (zie foto hieronder).

En in de slotfase maakte Vanaken het plaatje compleet, toen hij op assist van de ingevallen De Ketelaere voor de winner zorgde. De 1-2 subtiel weggelegd in de verste hoek. Zijn elfde competitiegoal alweer dit seizoen, nadat hij er ook drie maakte in de kwalificaties voor de Champions League en eentje op het kampioenenbal tegen Real Madrid. Neen, de ‘Vloek van de Gouden Schoen’, die is niet aan Hans Vanaken besteed. “Die Gouden Schoen verandert mij niet”, sprak Vanaken’. “Ik probeer gewoon op mijn elan door te gaan en beslissend te zijn voor de ploeg, en vandaag is dat met twee doelpunten.”

“We waren nochtans niet goed gestart, want na tien seconden treffen ze al de lat. We wisten dat het een andere match zou zijn dan in de beker, waarin we hier toch makkelijk konden winnen. Nu hadden ze een paar weken om zich voor te bereiden en te trainen. We wisten dat ze fel gingen starten, omdat dit misschien wel de laatste kans was voor hen om aan te sluiten voor play-off 1.”