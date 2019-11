Vanaken: “Ik ben tevreden over mijn jaar, we zullen zien of dat opnieuw bekroond wordt met een Gouden Schoen” LUVM/DMM/PDD

30 november 2019

21u16 0 Club Brugge Een goal en een gemiste penalty voor Hans Vanaken. De Rode Duivel vijzelt opnieuw z’n statistieken op. Is hij kandidaat om halverwege januari zichzelf op te volgen als Gouden Schoen? “Afwachten wat de stemmers zullen doen”, vertelde Vanaken.

Hans Vanaken maakte het enige doelpunt in Club Brugge-Moeskroen, maar liet nadien vanop de strafschopstip een unieke kans liggen om Club Brugge nog voor de pauze op een veilige dubbele voorsprong te brengen.“Kan gebeuren”, stapte de Gouden Schoen luchtig over zijn misser heen. Toen ik de bal op de stip legde had ik al in mijn hoofd om hem naar de linkerhoek te trappen. Maar ik stak hem niet diep genoeg. Niet goed genoeg getrapt dus. Volgende keer beter.”

“Of ik opnieuw de Gouden Schoen wil winnen? Ik heb eerlijk gezegd geen tijd om er aan te denken. Woensdag staat er weer een bekermatch op het programma. We hebben bijna elke week twee wedstrijden. Tijd heb ik niet om daarover te denken. Ik probeer gewoon elke match zo goed mogelijk te presteren en beslissend te zijn voor Club Brugge. Dan zien we wel wie over anderhalve maand de Gouden Schoen zal krijgen of verdienen.”

“Het kan misschien wel zijn dat ik er met mijn statistieken opnieuw dicht bij zal zijn. Ik denk dat ik opnieuw een goed jaar draai, maar het is afwachten wat de stemmers zullen doen. Ik ben tevreden over mijn prestaties, afwachten of dat opnieuw bekroond wordt met de Gouden Schoen.”

Tweede strafschopmisser op vijftien pogingen

Voor Vanaken was het zijn tweede strafschopmisser bij Club Brugge op vijftien pogingen sinds hij drie seizoenen geleden voor het eerst aan de stip kwam, wat zijn slagingspercentage naar 86,67 doet dalen. Het was ook de tweede misser in Jan Breydel. Vorig seizoen keilde hij een penalty tegen de dwarsligger tegen Racing Genk. Moeskroen-doelman Vasic was dus de eerste die een strafschop van Vanaken uit zijn doelvlak hield.

Opmerkelijk trouwens dat Hans Vanaken eerder voor Lokeren nooit een strafschop nam. Die eer was steeds voor Mijat Maric voorbehouden. Bij Club Brugge trapt Vanaken trouwens ook niet alle elfmeters. Soms doet Ruud Vormer dat nog en uiteraard is niemand de farce in Parijs met Mbaye Diagne vergeten.