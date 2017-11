Van Rhijn over aftocht bij Club Brugge: "Materiaalman had zelfs geen trainingskledij meer voor mij" Glenn Van Snick

Bron: Voetbal International 0 BELGA Ricardo van Rhijn na een doelpunt tegen KV Kortrijk. Club Brugge Ricardo van Rhijn speelt dan wel bij AZ Alkmaar, de 26-jarige Nederlander is nog steeds eigendom van Club Brugge. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen vernam de rechtsback niet meer in de Brugse plannen te passen, waarna de club van John van den Brom op het einde van de zomermercato met een uitleenbeurt redding bracht. Nu blikt Van Rhijn in Voetbal International terug op zijn woelige passage in Jan Breydel. " Mijn plek in de kleedkamer was overgenomen, de materiaalman had me zelfs helemaal niet meer verwacht."

"Het is een vreemde zomer voor mij geweest. Ik heb de tijd genomen om de juiste beslissing te nemen, na een moeilijke periode bij Club Brugge. Eind augustus werd mijn geduld beloond, met de mogelijkheid op huurbasis naar AZ te gaan. Ik heb de knoop doorgehakt na een goed gesprek met John van den Brom. Hij schetste een realistisch beeld", begint van Rhijn zijn verhaal in Voetbal International.

De aanvallende rechtsback is met andere woorden gelukkig in Alkmaar - hij is sinds een paar weken volledig fit en wil de komende wedstrijden zijn kans grijpen - maar kijkt toch nog eens terug op die tumultueuze passage bij blauw-zwart. "Het is natuurlijk niet fijn als je vanuit het niets van mensen in de clubleiding te horen krijgt dat je niet meer welkom bent", aldus Van Rhijn. "Bij de start van de voorbereiding heb ik me gewoon gemeld. Met goede moed. Maar het werd me al snel duidelijk dat ik niet meer gewenst was. Ik kreeg te horen dat ik tien dagen langer vakantie mocht houden. Daar heb ik niet op gereageerd. Ik ben gaan trainen, tot verbazing van iedereen. Binnen de club bleek rondverteld te zijn dat ik het niet meer zag zitten en niet meer zou komen. Mijn plek in de kleedkamer was overgenomen, de materiaalman had me niet meer verwacht en had geen trainingskleding voor mij. Echt heel vreemd om mee te maken, maar toch heb ik twee weken meegetraind", doet de Nederlander zijn verhaal.

"Mijn motivatie zakte naar het nulpunt, maar ik wilde me niet laten kennen", gaat hij verder. "Een jaar eerder had Club Brugge me namelijk met het volle verstand een driejarig contract aangeboden en dat heb ik met hetzelfde volle verstand getekend. Ze hebben het recht bepaalde beslissingen te nemen, maar ik laat me niet gek maken. In de media stond dat ik het niet meer naar mijn zin zou hebben in Brugge en dat ik zelf zou willen vertrekken. Bovendien zou ik moeite hebben met de Belgische manier van verdedigen, wat dat ook moge betekenen. Totale onzin, die namens mij werd verspreid. Bizar."

Maar Van Rhijn liet niet zomaar over zich heenlopen en nam het heft zelf in handen. "Ik houd van open communicatie, dus ben ik op algemeen directeur Vincent Mannaert afgestapt. Daar heb ik geen zaakwaarnemer voor nodig, ik ben oud en wijs genoeg om mijn eigen zegje te doen. Mannaert vertelde me dat ik weinig aan spelen zou toekomen. Het begon met de mededeling dat ze zouden meewerken als er een club voor me zou komen. Dat ging over in een situatie waarin ze zo snel mogelijk van me af wilden."





"Ik heb echt geen idee waarom, want het begon allemaal prima bij Club Brugge. Het eerste half jaar heb ik alles gespeeld, ook in de Champions League. In de winterstop scheurde ik mijn enkelbanden, dat kostte me een paar maanden. Maar vlak voor de play-offs van de competitie keerde ik terug in de basis. Ik ben realistisch genoeg om te beamen dat ik toen een minder niveau haalde. Op basis daarvan raakte ik halverwege de play-offs mijn basisplaats kwijt. Dat viel te begrijpen. Michel Preud’homme zette Helibelton Palacios op mijn plek en de resultaten werden beter. Dan heb je gewoon even geen recht van spreken. Maar het was een vreemde gewaarwording, dat wel. Normaal lees je alleen over dit soort situaties van andere spelers. Opeens zat ik er zelf middenin. Maar het heeft mijn zelfvertrouwen niet aangetast."

Toch was er nog even hoop voor de verdediger. "Van de nieuwe trainer Ivan Leko mocht ik blijven. Ik heb Leko gezegd dat ik onder hem opnieuw voor mijn kans wilde gaan. En dat hij het gewoon tegen mij kan zeggen als hij het niet in mij ziet zitten. De trainer antwoordde dat hij me er graag bij wilde houden. Ook voor hem was het een moeilijke situatie. Ik snap dat een nieuwe trainer niet meteen in de bres springt voor een speler, als de directie aangeeft dat die speler weg moet. Ik mocht meetrainen, maar bij de eerste oefenpotjes zat ik niet bij de wedstrijdselectie. Ook op trainingskamp naar Utrecht mocht ik niet mee. Officieel omdat de selectie anders te groot zou worden. Uiteindelijk gingen ze met 36 man op trainingskamp. Tja. Het werd er natuurlijk niet gezelliger op. Ook omdat ik me niet wilde laten opjagen."

Einde verhaal dus voor Van Rhijn bij Club - alvast voor dit seizoen. "Ik nam de tijd om een goede vervolgstap in mijn carrière te kunnen nemen. Op een gegeven moment ben ik naar Nederland gegaan om voor mezelf te trainen. Intussen kwam Club Brugge met twee Belgische clubs die me wilden huren. Daar ben ik niet op ingegaan. In beide clubs was ik niet geïnteresseerd en ik wilde de regie houden over mijn eigen loopbaan. Nu is mijn eerstvolgende doel een vaste basisplaats bij AZ. Ik neem absoluut geen genoegen met een bijrol dit seizoen. Ik ben getergd. Ik wil dermate goed presteren dat AZ me zou willen behouden.

Na dit seizoen heb ik nog één jaar contract bij Club Brugge, maar aan een terugkeer denk ik nu absoluut nog niet. Ik denk aan AZ en aan mezelf, meer niet. Het is sowieso belangrijk dat veel ga spelen in de komende tijd. Zodat ik volgend seizoen die lijn kan doortrekken. Is het niet bij AZ, dan bij een andere mooie club", besluit de Nederlander.

