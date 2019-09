Van Okereke tot Diatta: het scoringsprobleem van Club Brugge onder de loep JULI & AUGUSTUS • 18 GOALS IN 8 MATCHEN

SEPTEMBER • 3 GOALS IN 3 MATCHEN Tomas Taecke

20 september 2019

15u17 0 Club Brugge Als je niet scoort, kan je niet winnen. Club Brugge krijgt kansen bij de vleet, maar de scherpschutters geven niet langer thuis. Het scoringsprobleem van blauw-zwart onder de loep.

De schietoefeningen staan dezer dagen met stip genoteerd in Westkapelle. En dat is maar goed ook. Club Brugge weet het doel niet meer staan, vraag dat maar aan aanvoerder Ruud Vormer. Mits enige precisie had de assistkoning er woensdag enkele streepjes bij. Okereke en co zijn het scoren evenwel verleerd.

Met zes zijn ze, de spitsen en flankaanvallers waar Philippe Clement op rekent momenteel - op Diagne na deze zomer goed voor een pak goals. Aanvallende weelde, nietwaar Waasland-Beveren, STVV, KVO en Dinamo Kiev? In september stokte de oorlogsmachine abrupt: drie goals in drie wedstrijden, met zuur puntenverlies tegen Genk en Galatasaray als gevolg. Blauw-zwart wordt nochtans week na week beter, geeft achterin weinig of niets weg en creëert méér dan voldoende kansen. “Mijn spitsen worstelen niet met zichzelf”, nam Philippe Clement hen woensdag prompt in bescherming.

Aanpassen na Serie B

Exponent van het ondoeltreffende Club is David Okereke. Goed voor vier goals in zijn eerste vier wedstrijden, maar sindsdien quasi onzichtbaar. De Nigeriaan staat droog sinds 10 augustus - scoren deed hij niet in zijn laatste 7 wedstrijden. Voor de aanvalsleider en eerste keuze diep voorin gelden evenwel verzachtende omstandigheden. Okereke verhuisde van La Spezia naar Brugge en heeft ondanks zijn blitzstart aanpassing nodig. “David is pas 21 en speelde vorig seizoen in de Italiaanse Serie B. ‘t Is logisch dat hij wat tijd nodig heeft”, aldus Clement nog voor zijn moeilijke match tegen Galatasaray. Zijn doublure Openda zorgt voor diepgang en vuurwerk, maar is allesbehalve een garantie op doelpunten. Bij 12 doelpogingen in 8 wedstrijden trof de belofteninternational slechts één keer raak. En dat in de wetenschap dat Openda meermaals oog in oog met de vijandige doelman kwam te staan. Tussendoor liet hij vanop enkele meters ook nog eens na de nationale U21 de zege te schenken in de slotfase van de belangrijke interland tegen Bosnië. De eerste basisplaats voor Diagne komt elke dag dichterbij.

Volgende opmerkelijke vaststelling: Krépin Diatta verzamelde slechts 3 doelpogingen in 500 speelminuten. Eén intikker tegen Cercle Brugge, verder kwam de Senegalees - op de radar van onder meer Ajax - dit seizoen niet. De Africa Cup weegt zwaar op Diatta - hij is slechts een schim van de wervelwind die hij vorig seizoen in de play-offs was. Vraag is waarom hij én tegen Cercle én tegen Galatasaray de voorkeur kreeg. En waarom hij de voorbije maand niet langzamer gebracht werd. Dat vraagt ook Percy Tau zich ongetwijfeld af - de Zuid-Afrikaan kreeg ondanks een sensationeel seizoensbegin tegen Cercle en ‘Gala’ zelfs geen invalbeurt. Volgens interne bronnen is er nochtans niets aan de hand met de flankaanvaller, die samen met Okereke als enige van de aanvallers meer op dan naast het kader trapte.

Wat dat betreft is Dennis de slechtste van de klas. Week na week een attractie, maar o zo weinig rendabel en efficiënt. De Nigeriaan is voornamelijk met zichzelf bezig. Van zijn 15 doelpogingen eindigden er slechts 7 binnen het kader, waaronder enkele zelfzuchtige wanhoopspogingen vanuit de tweede lijn. Doelpunten zijn alles voor hem - dat zag je aan zijn vreugdeuitbarsting na zijn goal in de Brugse derby. Het altruïsme van vaste aangevers Vormer en Vanaken staat in schril contrast met de zelfzuchtigheid van Dennis, in potentie nochtans misschien wel de beste spits die Club in de rangen heeft. De reacties van het blauw-zwarte publiek spreken voor zich telkens Dennis weer eens balverlies lijdt.

Efficiëntie in Bernabéu

Wil Club Brugge op 1 oktober stunten in Bernabéu, dan zal die ene grote kans er die dag wél moeten ingaan. Aan de spitsen, die wel degelijk met zichzelf worstelen, om tegen die tijd af te rekenen met hun vormcrisis. Betaalt aartsrivaal Anderlecht zondag al het gelag.