Van de straffe winning goals van Limbombe tot de penseelstreek van Vormer: dit waren de belangrijkste doelpunten van Club Brugge Jonas Polet

13 mei 2018

20u05 0 Club Brugge Club is kampioen. Een vijftiende landstitel brengt Brugge op dit moment in volle extase. Maar welke treffers maakten dit seizoen het verschil? De belangrijkste doelpunten van blauw-zwart op een rijtje.

24 september 2017: Afstandsschot Limbombe

Anthony Limbombe trapt in de 88ste minuut van buiten de zestien de 1-2 binnen tegen Charleroi. Hierdoor keert Club Brugge in extremis met drie punten terug van Mambourg.

1 oktober 2017: Dion Cools bezorgt Club de drie punten tegen AA Gent

Cools legt in de 71ste minuut de 2-1-eindstand vast tegen AA Gent met een schot van buiten de zestien.

15 oktober 2017: Limbombe opnieuw beslissend in wedstrijdslot

Anthony Limbombe draait in de 92ste minuut het beslissende doelpunt in de rechterbovenhoek. Blauw-zwart pakt zo alsnog de overwinning en wint met 2-3 in Oostende.

26 november 2017: Derde keer Limbombe

Anthony Limbombe is weeral beslissend in de slotfase van de wedstrijd. De flankspeler van Club Brugge snijdt net zoals zijn bovenstaande doelpunten vanaf de linkerflank naar binnen en trapt in de 87ste minuut de bal genadeloos in doel. Blauw-zwart houdt de drie punten thuis en wint met 2-3 van Zulte Waregem.

3 december 2017: Vormer bezorgt Brugge een punt vanop de stip

In minuut 89 was Vormer de verlosser op het veld van Eupen. De Nederlander liet doelman Van Crombrugge geen schijn van kans en tekende in het slot voor de 2-2-eindstand.

21 januari 2018: Comeback Club Brugge in laatste drie minuten tegen Antwerp

Blauw-zwart staat in de 87ste minuut 2-0 achter op De Bosuil. Ivan Tomecak en Ruud Vormer bezorgen Brugge in de laatste vijf minuten alsnog een punt.

3 maart 2018: Opnieuw Limbombe

Anthony Limbombe is weer beslissend voor blauw-zwart. Tegen KV Kortrijk trapt de 23-jarige flankspeler op aangeven van Ruud Vormer de 2-1-eindstand tegen de netten.

11 maart 2018: Vormer scoort winnend doelpunt op Stayen

Gouden Schoen Ruud Vormer scoort op aangeven van Emmanuel Dennis het winnende doelpunt tegen STVV.

28 februari 2018: Dennis scoort gelijkmaker op Sclessin

Emmanuel Dennis bezorgt Club een punt op bezoek bij Standard Luik.

PLAY-OFF 1

2 april 2018: Refaelov bezorgt Club in extremis de drie punten thuis tegen Racing Genk

Na een strafschopfout op Vormer trapt verloren zoon Lior Refaelov in de 93ste minuut Jan Breydel in extase met zijn doelpunt vanaf de stip.

10 mei 2018: Ruud Vormer trapt Brugge langszij in cruciale match op Mambourg

Na een moeilijk eerste helft tegen Charleroi en een 1-0 achterstand trapt Vormer met een loepzuivere vrije trap Brugge langszij. De Nederlander zet zo de ommekeer in op Mambourg. Uiteindelijk wordt het nog 1-3 voor blauw-zwart en is de titel in zicht voor de ploeg van Ivan Leko.