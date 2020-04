Van de man die het snelste scoorde tot de 28 spelers die dit seizoen in actie kwamen: de kampioenencijfers van Club Brugge GLA

03 april 2020

04u00 0 Club Brugge Officieel is de zestiende titel van Club Brugge nog niet. Toch maken we de balans van de kampioen op aan de hand van 24 cijfers. Daaruit blijkt dat Club dominant was dit seizoen en statistieken liet optekenen waarmee het de concurrentie overvleugelde.

25

Club Brugge stond 25 speeldagen aan de leiding in 1A: van de tweede tot de vierde speeldag en van de achtste tot de 29ste speeldag.

58

Het gemiddeld percentage balbezit van Club. In 26 van hun 29 matchen hadden de Bruggelingen de bal meer in hun bezit dan hun tegenstander.

28

Het aantal spelers dat dit seizoen voor Club Brugge in 1A in actie kwam. In alfabetische volgorde zijn dat: Sofyan Amrabat, Éder Balanta, Dion Cools, Arnaut Danjuma, Charles De Ketelaere, Simon Deli, Emmanuel Dennis, Mbaye Diagne, Krépin Diatta, Ethan Horvath, Odilon Kossounou, Michal Krmencik, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Mignolet, Matej Mitrovic, David Okereke, Loïs Openda, Federico Ricca, Mats Rits, Siebe Schrijvers, Eduard Sobol, Percy Tau, Ignace Van der Brempt, Hans Vanaken, Thibault Vlietinck, Ruud Vormer en Jelle Vossen.

58 (bis)

Club Brugge trof 58 keer raak in 29 competitiematchen. Alleen AA Gent deed beter met 59 doelpunten.

29

Het aantal goals van Club in de eerste helft: 6 in het eerste kwartier, 12 in het tweede kwartier en 11 in het derde kwartier.

29 (bis)

Het aantal goals van Club in de tweede helft: 6 in het vierde kwartier, 10 in het vijfde kwartier en 13 in het zesde kwartier.

21

Het aantal keer dat Club de score opende.

5

Het aantal keer dat Club eerst zijn tegenstander liet scoren.

3

Het aantal keer dat Club een scoreloze draw liet optekenen: thuis tegen Eupen op de 4de speeldag en uit tegen Charleroi op de 5de speeldag en Standard op de 25ste speeldag.

13

Het aantal spelers dat dit seizoen scoorde voor Club in 1A. Hans Vanaken was het productiefst met 13 goals. De volledige schutterslijst: 1. Vanaken 13, 2. Okereke 9, 3. Diatta 6, 4. Dennis en Rits 5, 6. Diagne en Schrijvers 4, 8. Tau 3, 9. Balanta, Deli en Ricca 2, 12. De Ketelaere en Vormer 1

1

Eén speler maakte een own goal tegen Club Brugge: Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge op 22 september 2019 toen Club op de achtste speeldag met 2-1 won tegen de Brusselaars.

16

Het aantal keer dat Club scoorde na een stilliggende fase: 11 keer op corner, 3 goals na een vrije trap en tweemaal op strafschop.

30

Balanta maakte de snelste goal: na 30 seconden tegen Charleroi (1-0) op de 27ste speeldag op 23 februari 2020.

7

Het aantal keer dat een speler van Club dit seizoen tweemaal scoorde in dezelfde match: Vanaken (op de 1ste speeldag tegen Waasland-Beveren, op de 14de speeldag tegen KV Kortrijk en op de 22ste speeldag tegen Anderlecht), Okereke (op de 2de speeldag tegen Sint-Truiden en op de 21ste speeldag tegen Zulte Waregem), Diagne (op de 9de speeldag tegen KV Mechelen) en Rits (op de 26ste speeldag tegen Waasland-Beveren).

11

Het aantal goals gemaakt door een invaller.

15

Het aantal spelers dat minstens één assist uitdeelde. Ruud Vormer is koploper met 14 stuks. De volledige rangschikking: 1. Vormer 14, 2. Schrijvers 5, 3. Diatta, Mechele, Sobol, Tau en Vanaken 3, 8. Deli, Mata en Okereke 2, 11. Balanta, De Ketelaere, Dennis, Rits en Vlietinck 1.

7 (bis)

Het aantal assists gegeven door een aanvaller.

349

Het aantal doelpogingen van Club, waarvan er 165 tussen de palen.

209

Het aantal doelpogingen dat Club aan zijn tegenstanders toeliet.

14

Het aantal goals dat Club incasseerde.

17

Het aantal clean sheets dat Club liet optekenen: 16 voor Mignolet en 1 voor Horvath.

45

Het aantal gele kaarten dat de spelers van Club incasseerden.

70

Het aantal gele kaarten dat de tegenstanders van Club kregen.

1 (bis)

Alleen Loïs Openda kreeg rood. Op de 2de speeldag was dat in de thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden (6-0) op 2 augustus 2019.

Meer over Club

sport

sportdiscipline

voetbal