Exclusief voor abonnees Vader Vital Vanaken na de fenomenale volley van zijn zoon: “Verwondering en bewondering” Niels Poissonnier

21 januari 2020

03u45 0 Club Brugge De geniale ingeving en dito volley van Hans (27) door de ogen van vader Vital Vanaken (57). “Ik zat niet in het stadion. Als die prachtgoal daar het gevolg van is, wil ik altijd thuisblijven.”

Hij was zondagavond níet in het Astridpark – een uitzondering – en dus géén bevoorrechte getuige van de fabelachtige volley van zoonlief. “We hadden geen kaarten...”, lacht Vital Vanaken flauwtjes. En dus besloot hij dan maar om vanuit zijn zetel thuis in Lommel naar de topper te kijken. ­Samen met zijn vrouw Renild.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis