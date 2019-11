Vader Rob over de wederopstanding van Siebe Schrijvers: “"Geen klik met Clement? Nonsens” TTV

14u00 0 Club Brugge Chouchou in de kleedkamer, modelprof en bovenal opnieuw basisspeler. Siebe Schrijvers is helemaal terug, beseft ook vader Rob: “Ontzettend knap hoe hij uit die moeilijke periode is gekomen.”

De Diagnes van deze wereld kunnen er een voorbeeld aan nemen. Siebe Schrijvers, de jongste drie competitiewedstrijden opnieuw basisspeler én beslissend, dit terwijl hij in september op een zijspoor zat bij Club. Zonder morren werkte de middenvelder aan zijn terugkeer, tot de grote vreugde van vader Rob Schrijvers: “Met Philippe kwam er deze zomer een oude bekende terug”, aldus pa Schrijvers over Siebes ex-coach Clement. “Voor Siebe was het afwachten, want in Genk waren bepaalde keuzes niet altijd in zijn voordeel gevallen. Dat er evenwel geen klik was met Clement, dat zijn nonsens. Zo hebben wij dat nooit beleefd of ervaren.”

Schrijvers belandde net als in Genk op de bank - tegen Cercle Brugge viel hij half september zelfs naast de selectie: “Een heel moeilijke periode voor Siebe - zeker omdat hij vond dat hij het op training goed deed. In het systeem dat Club speelde, was het moeilijk om zijn plaats af te dwingen. Samen met mijn vrouw en zijn vriendin zijn we blijven op hem inpraten dat hij niet mocht lossen. Uiteindelijk heeft hij het schitterend gedaan. Het is ontzettend knap hoe hij na zo’n moeilijke periode de knop heeft omgedraaid. Ook wat zijn positie op de flank betreft. Gelukkig is hij een heel positieve gast. Philippe is een trainer die geen cadeaus uitdeelt, dus moest hij zijn eigen kansen wel afdwingen. Die kansen heeft hij uiteindelijk gegrepen, nu is het zaak van de lijn door te trekken.”

De wederopstanding is opmerkelijk. In zijn laatste drie matchen verzamelde Schrijvers evenveel basisplaatsen, speelminuten, goals en assists dan in de eerste 12 wedstrijden: “Toch is hij zich ervan bewust dat het heel snel kan gaan, in beide richtingen. Als hij eens op de bank belandt, is dat geen probleem. Wél zijn er jongens die er helemaal niet bij zijn... en dat mag hem niet meer overkomen.”