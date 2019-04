Unieke beelden uit de Club Brugge-kleedkamer op Anderlecht: “Ballen, jongens. Persoonlijkheid op het veld”

06 april 2019

Bron: Club TV 1

Afgelopen week won Club Brugge voor het eerst in meer dan twintig jaar op het veld van Anderlecht. Op beelden van Club TV is te zien hoe dat bij zowel spelers als supporters voor extreme euforie zorgde. Zo valt te zien wat er zich afspeelt voor, tijdens en na de historische zege in het Astridpark. De hoofdrol is weggelegd voor Ivan Leko.