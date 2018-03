Uitstekende Vermeer en scorende Vormer bezorgen Club winst Wouter Devynck

11 maart 2018

16u56 1 Club Brugge Afsluiter in niet zo schoonheid

6 op 6 met dank aan Vermeer en Vormer. Club beëindigde de reguliere competitie zoals hij hem begon eind juli. Met een uitzege. Lang niet zo klinkend als die op speeldag één op Lokeren (0-4), want zonder een lichtgeblesseerde Vanaken voetbalde blauw-zwart een helft lang inspiratieloos, maar toch. Zo start Club play-off 1 met zes punten voor op Anderlecht.

Geen Vanaken, geen inspiratie. De aanvallende middenvelder had last van de rug en op het kunstgrasveld wilden ze bij Club geen risico nemen. Ook Dion Cools (ziek) moest forfait geven. Daardoor kwam Thibault Vlietinck (20) in de basiself. De vierde keer dit seizoen dat de jonge Knokkenaar in actie kwam. De laatste keer was ondertussen al geleden van september vorig jaar op speeldag zes in Moeskroen. Vooraan kwam Dennis dan eindelijk eens aan de aftrap ten nadele van Wesley. «Deze wedstrijd is een finale voor ons», liet Leko verstaan voor de match. «Ook nu wil ik winnen. Ik wil met vertrouwen en mentale rust naar de play-offs.» Dat hadden zijn spelers dan toch zo niet begrepen. Club kwam in de eerste helft niet eens in de buurt van STVV-keeper Steppe. Terwijl Vermeer wel meer dan zijn werk had. Op schoten van De Sart en Akpom, maar vooral een kopbal van Teixeira moest hij alles uit de kast halen. Zo maakten de Limburgers de woorden van trainer De Roeck waar. «We willen er een mooie dag van maken. We hebben in het verleden al bewezen dat we het de topploegen lastig kunnen maken.» En of. STVV pakte in eigen huis 12 op 12 tegen vier van de vijf overige G5-ploegen: 3-2 tegen AA Gent, 1-0 tegen Standard, 2-1 tegen Genk en 1-0 tegen Anderlecht.

Een vijfde zege tegen Club zat er aan te komen, maar de Kanaries vergaten te scoren. Zoals zo vaak stapte een ander Club uit de kleedkamer. Scherper en dominanter. Het ging dan ook veel meer richting het Truiense doel dan voor rust, zij het zonder echt grote kansen te creëren. Op het uur bracht Leko uit het niets Refaelov voor Clasie. De ideale man om voor wat creativiteit te zorgen. Maar toch was het pas de eerste keer na de winterstop dat hem nog eens een invalbeurt van een halfuur werd gegund. Vetokele kreeg opeens dé kans om STVV voor te brengen, maar Vermeer bracht één tegen één fabuleus redding. Goud waard, want amper één minuut daarna bracht Vormer de Bruggelingen op voorsprong, na knap afleggen van Dennis. Voor de Gouden Schoen zijn eerste goal sinds eind januari. Leko wisselde ondertussen ook Diaby voor Wesley. Club nam mentaal en fysiek overwicht en Dennis besloot de 0-2 op Steppe. Toch bleef het opletten. De pas voor Denswil ingevallen Scholz kon niet anders dan De Sart foutief afstoppen. Waardoor de Deen meteen geschorst is voor de openingswedstrijd in play-off 1. De daaropvolgende vrije trap van Bezus werd nog maar eens knap geweerd door Vermeer. Daarna was het een beetje pompen of verzuipen voor de bezoekers. Met gele kaarten voor Mitrovic en Refaelov tot gevolg. Toen ook Kotysch geel kreeg, werd het De Roeck te veel, hij mocht voor protest in de tribune gaan plaatsnemen. En zag daar hoe Club met meer geluk dan kunde overeind bleef. Zeker toen Boli in de toegevoegde tijd op de binnenkant van de paal kopte. Dat Vanaken gemist werd, was een understatement. Gelukkig voor Leko is hij er straks in play-off 1 wel weer bij.

Meer over Club

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Vermeer

Leko