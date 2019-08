Uitblinker Deli: “Het moeilijkste moet nog komen” TTV/NP

20 augustus 2019

23u43 0 Champions League Wat een match van Simon Deli. De Ivoriaan kroonde zich tot uitblinker, maar blijft ondanks de knappe uitgangspositie opvallend nuchter: “Op dit niveau zijn er geen makkelijke matchen”.

“Dankjewel god voor deze overwinning”, klonk het bij de man van de match na afloop. Simon Deli was achterin de rots in de branding bij Club, al kende hij voor de pauze veel geluk toen hij ontsnapte aan een own goal: “Ik was enorm verrast dat ik de bal plots tegen me kreeg”, aldus de verdediger. “Gelukkig ging die uiteindelijk tegen de paal. We hadden al snel door dat het een moeilijke match zou worden tegen een heel georganiseerde ploeg, die graag wou winnen. We hebben de openingsfase overleefd en kregen een eerste kans dankzij de manier waarop we de match voorbereid hadden. De ruimte zoeken in de rug van de verdediging, iets wat goed gelukt is.”

Club kreeg na de rust op zijn beurt de beste kansen: “Het lag plots open - we hebben een aantal goeie kansen gecreëerd. Uiteindelijk hebben we een mooi resultaat neergezet, al is het spijtig dat het geen 0-2 of 0-3 is geworden. We mogen daar evenwel niet te lang bij stilstaan, want die uitgangspositie blijft goed. We hebben gescoord en kregen geen doelpunt tegen.”

Ondanks de goeie uitgangspositie gaat Deli niet uit van een logische kwalificatie: “Nu moet het moeilijkste nog komen. We mogen dit niet gemakkelijk opnemen en moeten geconcentreerd blijven. Er is nog niets beslist. Dit is geen kleine match tegen een kleine ploeg, want op dit niveau zijn er geen makkelijke matchen.”

Deli droomt van de Champions League nadat hij vorig seizoen de kwartfinales van de Europa League bereikte met Slavia Praag: “Natuurlijk is het een droom om in de poules te spelen. Ik zal niet zeggen dat we al halfweg zijn, maar we hebben toch al een kleine stap gezet.”