Twijfels over Percy Tau: Club Brugge heeft nog niets beslist over nieuwe huur

20 juni 2020

04u00 0 Club Brugge Zijn start was verbluffend, nadien was het verval groot. Geen wonder dat Club Brugge twijfelt over een verlengd verblijf voor Percy Tau (26) – voorlopig afwezig in Westkapelle, maar verre van klaar voor moederclub Brighton.

2 augustus 2019. Met een prachtig doelpunt – zijn lobje was sensationeel – en een goeie prestatie tegen STVV (6-0) levert Percy Tau zijn visitekaartje af. Club Brugge profiteert enkele dagen daarvoor van de perikelen rond zijn werkvergunning voor de Premier League om de Proximus League Player of The Year te strikken. Eén week later is het in een moeilijke match op Oostende weer prijs – Tau blijkt na amper twee matchen een schot in de roos. ‘The Lion of Judah’ is meteen razend populair bij de fans, terwijl de sociale media van Club vanuit Zuid-Afrika bestookt wordt. Eind augustus pikt de Zuid-Afrikaan nog een assist mee in de belangrijke Champions League-kwalificatiematch tegen LASK, maar vanaf daar gaat het steil bergaf met de 26-jarige spits.

Wissel na 35 minuten

Tau is nadien aan de zijde van Dennis nog eens belangrijk in Madrid en kent half december ook tegen KV Mechelen met een goal en een assist nog eens een opflakkering. “Eindelijk ben ik honderd procent fit”, klinkt het na die wedstrijd bij Tau, die ook in oktober al sukkelde met vermoeidheid. Scoren doet hij na zijn treffer tegen Malinwa in de competitie evenwel niet meer. Het dieptepunt volgt één week later op bezoek bij AA Gent, waar Clement hem na amper 35 minuten naar de kant haalt. Het begin van het einde – in de laatste tien competitiematchen komt Tau zes keer niet eens binnen de lijnen.

De ontdekking van De Ketelaere als tweede spits helpt daarbij niet. Bij Philippe Clement ligt Tau sedert Nieuwjaar niet in de hoogste schuif, zoveel is duidelijk. Toch wil het Brugse bestuur de Zuid-Afrikaan niet helemaal opgeven. Begrijpelijk: bovenop de goeie dingen die hij liet zien, was het voor hem na een blitzstart aanpassen in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. Van het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns via een tweedeklasser naar de absolute top in België in twee jaar tijd, ’t is niet niets. Daarnaast is zijn eindbalans dit seizoen niet zo heel slecht: 4 goals en 8 assists in 30 wedstrijden, dat kan er nog net door.

Werkvergunning

Club heeft op dit moment nog niets beslist en wacht daarnaast ook af wat Brighton van plan is. Momenteel probeert de Premier League-club andermaal om Tau’s werkvergunning erdoor te krijgen. Dat zou een uitleenbeurt in Engeland mogelijk maken – iets wat de voorbije jaren niet het geval was. In afwachting kijkt blauw-zwart de kat uit de boom. Vraag is ook of Brighton Tau opnieuw wil verhuren indien hij geen vergunning krijgt, of ze deze keer definitief afstand willen doen van de spits.

Tau or no Tau? Het is één van de weinige vraagstukken die deze zomer op het bureau van Vincent Mannaert en Philippe Clement liggen. Krijgt de aanvaller geen werkvergunning voor Engeland, dan mag blauw-zwart ongetwijfeld als eerste om de tafel met de Britse kustploeg. Ziet Club definitief af van de Zuid-Afrikaan, dan lijkt Tau voor een pak andere Belgische clubs een op zijn zachtst gezegd interessante piste.

