Twee vertrekkers bij Club: Cools trekt naar Midtjylland, Amrabat maakt dure toptransfer naar Fiorentina Redactie

31 januari 2020

19u31 2 Club Brugge Club Brugge ziet twee spelers vertrekken. Dion Cools (23) verlaat na vijf jaar blauw-zwart en zet zijn carrière verder bij het Deense Midtjylland. Sofyan Amrabat maakt komende zomer de overstap naar Fiorentina. Club leende de Nederlandse Marokkaan uit aan Hellas Verona.

De 23-jarige Cools werd in de zomer van 2015 door blauw-zwart weggehaald bij OH Leuven. Na een moeilijk eerste seizoen kreeg de Belg met Maleisische roots in de jaren daarna (vooral tussen 2016 en 2018) flink wat meer speelminuten. Dit seizoen werd hij door Philippe Clement amper gebruikt. Hij mocht drie keer opdraven, waaronder onlangs een helft op het veld van Anderlecht (1-2). Cools, die met Club twee keer kampioen werd, komt bij Midtjylland terecht bij de Deense vicekampioen en huidig competitieleider. Hij ondertekende een contract tot midden 2023.

🤝 @Djcools_21 maakt na 5 jaar Club de overstap naar @fcmidtjylland! Veel succes in Denemarken, Dion! pic.twitter.com/SyEGftgLIc Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Sofyan Amrabat maakt komende zomer de overstap naar Fiorentina. De Florentijnen nemen de Nederlandse Marokkaan per direct over van reeksgenoot Hellas Verona, maar laten hem wel het seizoen afmaken in Verona. Hellas had Amrabat in het begin van het seizoen gehuurd van Club Brugge, met een optie tot aankoop. De club uit Verona heeft nu die optie van 3,5 miljoen euro gelicht bij Club, waarna het Amrabat meteen kon doorverkopen aan Fiorentina. De prijs: zo’n twintig miljoen euro.

Amrabat ontpopte zich in de eerste seizoenshelft tot een absolute sterkhouder bij Hellas Verona. Hij kwam tot negentien officiële duels en was er niet weg te denken van het middenveld. Bij Club Brugge was hij vorig seizoen nooit onbetwist basisspeler. Hij speelde voor blauw-zwart, dat hem in de zomer van 2018 had overgenomen van Feyenoord, dertig wedstrijden.

Traditieclub Fiorentina staat na 21 speeldagen in de Serie A op een teleurstellende dertiende plaats. Hellas Verona telt als negende vier punten meer.

A M R A B A T 💜



La Fiorentina acquista Sofyan Amrabat ✍

Si unirà ai Viola dalla stagione 2020/21 📋



➡ https://t.co/hOXU4OpuP3#ForzaViola 💜 #Fiorentina#WelcomeAmrabat pic.twitter.com/N5a2wpasr0 ACF Fiorentina(@ acffiorentina) link