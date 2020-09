Transfer Talk. Togolees talent op weg naar Club? - Leicester City neemt Ünder op huurbasis over van Roma Voetbalredactie

20 september 2020

11u31 1

Togolees talent op weg naar Club?

Togolees A-international Kévin Denkey is volgens Franse media op weg naar Club Brugge. De 19-jarige centrumspits van Ligue 1-club Nîmes Olympique, die ook op de flanken uit de voeten kan, zou reeds een persoonlijk akkoord hebben met blauw-zwart. Denkey bleef gisteren alvast op de bank op bezoek bij Lyon - dit seizoen kreeg hij tot dusver drie basisplaatsen, waarbij hij één keer scoorde. De aanvaller ligt nog tot medio 2021 onder contract bij de Franse club, waardoor de Bruggelingen een transfervergoeding dienen te betalen. Wat dat betreft, maakt men in Frankrijk gewag van een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro. Onder meer het Duitse Schalke 04 heeft de Togolees al een tijdje op de radar. (TTV)

Leicester City neemt Cengiz Ünder op huurbasis over van Roma

Leicester City, de club van Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne, huurt de Turkse aanvaller Cengiz Ünder tot het einde van het seizoen van AS Roma, zo maakte de club zondag bekend. Volgens Italiaanse media zou er ook een aankoopverplichting in de overeenkomst zijn opgenomen.

De 23-jarige Turkse international komt sinds 2017 voor Roma uit en was er in 88 wedstrijden goed voor 17 doelpunten en 12 assists. Voordien speelde hij in eigen land voor Basaksehir.